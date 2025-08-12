Terapistleriyle Yaşadıkları Diyalogları Paylaşarak Güldüren Kişiler
İnsanlar ruhumuzun da diğer uzuvlarımızda olduğu gibi sağlığa ihtiyacı olduğunun farkına her geçen gün daha çok varıyor. Haliyle terapilere olan talep ve bununla birlikte terapi alan danışan sayısı da artıyor. Bir X kullanıcısı ise takipçilerinden en çarpıcı terapist cümlelerini aktarmasını istedi. Şakayla karışık epey yanıt geldi.
Paylaşım şöyleydi;
Şaşıranlar olsa da...
Yanıtlar genelde şu şekildeydi.
👇
👇
👇
👇
👇
👇
