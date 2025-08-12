onedio
Terapistleriyle Yaşadıkları Diyalogları Paylaşarak Güldüren Kişiler

Terapistleriyle Yaşadıkları Diyalogları Paylaşarak Güldüren Kişiler

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
12.08.2025 - 20:30

İnsanlar ruhumuzun da diğer uzuvlarımızda olduğu gibi sağlığa ihtiyacı olduğunun farkına her geçen gün daha çok varıyor. Haliyle terapilere olan talep ve bununla birlikte terapi alan danışan sayısı da artıyor. Bir X kullanıcısı ise takipçilerinden en çarpıcı terapist cümlelerini aktarmasını istedi. Şakayla karışık epey yanıt geldi.

Paylaşım şöyleydi;

twitter.com

Şaşıranlar olsa da...

twitter.com

Yanıtlar genelde şu şekildeydi.

twitter.com

twitter.com

twitter.com
twitter.com

twitter.com

twitter.com

twitter.com

Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
