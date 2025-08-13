onedio
6G İnternet Çalışmalarından Gerçek Serpme Kahvaltıya Son 24 Saatin Viral Tweetleri

6G İnternet Çalışmalarından Gerçek Serpme Kahvaltıya Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
13.08.2025 - 18:48

Twitter, yani X'te yapılan komik paylaşımlar tüm sosyal medyayı besliyor. Buradan çıkan paylaşımlar farklı mecralarda bile insanları güldürüyor. Bu da bu mecrayı mizahın en önemli kaynağı haline getiriyor. Her gün olduğu gibi Çarşamba günü de mizahın kalbi hızlı attı. Bakalım günün öne çıkan paylaşımları hangileri olmuş?

İyi eğlenceler 🚀

Başlayalım!

Başlayalım!
twitter.com

Şöyle de bir detay var.

Şöyle de bir detay var.
twitter.com

Gerçek serpme bu!

Gerçek serpme bu!
twitter.com

Ayrıca maliyetli!

Ayrıca maliyetli!

Ayıp etmiş.

Ayıp etmiş.
twitter.com
🤔

🤔
twitter.com

Ama kendin topluyorsun.

Ama kendin topluyorsun.
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Yarın tekrar görüşmek üzere 👋

Yarın tekrar görüşmek üzere 👋
twitter.com

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
