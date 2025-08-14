onedio
article/comments
article/share
Haberler
Goygoy
Güncel Maddi Durumlarını Temsili Bir Şekilde Anlatarak Güldüren X Kullanıcıları

Güncel Maddi Durumlarını Temsili Bir Şekilde Anlatarak Güldüren X Kullanıcıları

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
14.08.2025 - 15:57

X'te uzun yıllardır süren pek çok akım mevcut. Bunlardan biri de güncel durumlarını paylaşan kişiler. Bazıları güncel aşk durumlarını bazıları güncel modlarını paylaşıyor ama bu akımın açık ara en eğlenceli akımı güncel ekonomik durumlarını paylaşan kişiler...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Gelin o paylaşımlara bakalım 👍

Gelin o paylaşımlara bakalım 👍
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de tam senlik 👍

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
14
6
5
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın