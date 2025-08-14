onedio
article/comments
article/share
Haberler
Goygoy
Erkek Kardeş Teröründen Asla Memnun Olamayanlara Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Erkek Kardeş Teröründen Asla Memnun Olamayanlara Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
14.08.2025 - 15:28

Twitter, yani X'te yapılan komik paylaşımlar tüm sosyal medyayı besliyor. Buradan çıkan paylaşımlar farklı mecralarda bile insanları güldürüyor. Bu da bu mecrayı mizahın en önemli kaynağı haline getiriyor. Her gün olduğu gibi Perşembe günü de mizahın kalbi hızlı attı. Bakalım günün öne çıkan paylaşımları hangileri olmuş?

İyi eğlenceler 🚀

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Başlayalım!

Başlayalım!
twitter.com

Tespitler de başladı.

Tespitler de başladı.
twitter.com

Hapse atsalarmış?

Hapse atsalarmış?
twitter.com

Şöyle bir bölüm lazım...

Şöyle bir bölüm lazım...
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Fransa'dan at alın?

Fransa'dan at alın?
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Bazı diyaloglar yıllarca hatırlanacak...

Bazı diyaloglar yıllarca hatırlanacak...
twitter.com

İki yayık ayranı olmuş.

İki yayık ayranı olmuş.
twitter.com

Kısa ve net olmuş.

Kısa ve net olmuş.
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yarın tekrar görüşmek üzere 👋

Yarın tekrar görüşmek üzere 👋
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de tam senlik 👍

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
7
3
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Hermione Granger

2004 girişliyim unv'e. Kazandığımda bütün akrabalar komşular sordular bolüm ne diye.. Ekonometri.. Önce o boş bakışlar sonra o ne, ne işe yarıyor sorularında... Devamını Gör