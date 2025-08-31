onedio
1 Eylül İtibarıyla Yeni Bir Hayata Başlayacak Olan Mizahşörlerden Güldüren Yorumlar

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
31.08.2025 - 11:08

Yaz aylarının yavaş yavaş bitmesine kimisi seviniyor, kimisi üzülüyor. Sıcaklarla boğuştuğumuz bu yaz ayları sosyal medyada sık sık gündemdeydi. Eylül ayının gelişine sevinenler ise takvimlerini kontrol ettiklerinde bir de sürprizle karşılaştı. 1 Eylül'ün Pazartesi gününe denk gelmesi, önümüzdeki dönem için plan yapanların çok işine geldi :)

X'te de '1 Eylül Pazartesi' goygoyu aldı başını gitti.

Eylül'ün heyecanını yaşayanlara bu içeriğimizde yer vermiştik;

Şimdi de 1 Eylül Pazartesi'nin heyecanı sardı bünyeleri.

Bakalım yarın kimler için önemli :)

Kimler sabırsızlıkla bu özel günü bekliyor?

Bünyeye şöyle bir rahatlama geldi!

