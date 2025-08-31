1 Eylül İtibarıyla Yeni Bir Hayata Başlayacak Olan Mizahşörlerden Güldüren Yorumlar
Yaz aylarının yavaş yavaş bitmesine kimisi seviniyor, kimisi üzülüyor. Sıcaklarla boğuştuğumuz bu yaz ayları sosyal medyada sık sık gündemdeydi. Eylül ayının gelişine sevinenler ise takvimlerini kontrol ettiklerinde bir de sürprizle karşılaştı. 1 Eylül'ün Pazartesi gününe denk gelmesi, önümüzdeki dönem için plan yapanların çok işine geldi :)
X'te de '1 Eylül Pazartesi' goygoyu aldı başını gitti.
Şimdi de 1 Eylül Pazartesi'nin heyecanı sardı bünyeleri.
Bakalım yarın kimler için önemli :)
Kimler sabırsızlıkla bu özel günü bekliyor?
