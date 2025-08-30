onedio
Düğün Davetiyesiyle Gelen Farkındalıktan VJ Bülent’in Nokta Atışı Yorumlarına Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
30.08.2025 - 19:38

Haftanın ortasına geldik. Her gün olduğu gibi yine bugünü de günün en çok dikkat çeken tweetleri ile kapatıyoruz. X'in mizah ustaları, enerjileriyle bugün de X'in gündemini şekillendirdi. Bakalım, çarşamba günü hangi kullanıcıların tweetleri kahkahaları tetikledi, hangileri yoğun beğeni alarak viral hale geldi. 

Keyifli okumalar 💃

Hazırsan başlayalım 🚀

twitter.com

Lisede bulduysanız buldunuz.

twitter.com

İşte tam olarak hayatta bir çağı kapatıp başka bir çağı açan o olay...

twitter.com

👇

Yorumlarda VJ Bülent'i görmenin verdiği o garip huzur.

twitter.com
👇

twitter.com

Bu bildirime gerek var mı gerçekten.

twitter.com

👇

twitter.com

Maneskin, Nemo, Loreen ve JJ'den sonra bilemedim Demo.

twitter.com

Bu sene de 4 yaşında mı peki?

👇

twitter.com

E hangisi?

twitter.com

Yarın görüşürüz 👋

Bunlar da ilginizi çekebilir;

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
4
3
2
1
1
1
1
Arwen

Geleceğe dönüş uçan kaykay. 😊

michael.elende

Ahahaha asabı bozuk varoluşçu hahahaha