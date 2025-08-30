Düğün Davetiyesiyle Gelen Farkındalıktan VJ Bülent’in Nokta Atışı Yorumlarına Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Haftanın ortasına geldik. Her gün olduğu gibi yine bugünü de günün en çok dikkat çeken tweetleri ile kapatıyoruz. X'in mizah ustaları, enerjileriyle bugün de X'in gündemini şekillendirdi. Bakalım, çarşamba günü hangi kullanıcıların tweetleri kahkahaları tetikledi, hangileri yoğun beğeni alarak viral hale geldi.
Keyifli okumalar 💃
Hazırsan başlayalım 🚀
Lisede bulduysanız buldunuz.
İşte tam olarak hayatta bir çağı kapatıp başka bir çağı açan o olay...
Yorumlarda VJ Bülent'i görmenin verdiği o garip huzur.
👇
Bu bildirime gerek var mı gerçekten.
👇
Maneskin, Nemo, Loreen ve JJ'den sonra bilemedim Demo.
👇
E hangisi?
Geleceğe dönüş uçan kaykay. 😊
Ahahaha asabı bozuk varoluşçu hahahaha