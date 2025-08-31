Yumurtanın Pabucu Dama Atıldı: İşte Kahvaltıda Tüketilmesi Gereken En Güçlü Protein Kaynağı

Merak etmeyin, yalnız değilsiniz. Yumurta hem protein açısından zengin oluşuyla hem de dokuz temel amino asidin tamamını içermesi nedeniyle en sık tüketilen besinlerden biri. Vitamin ve mineraller açısından zenginliği de cabası!

Çok farklı şekillerde tüketilebilen yumurta, özellikle kahvaltılarda tercih ediliyor. Haşlaması, kızartması, salatası, terayağlısı derken farklı tarifler karşımıza çıkıyor. Fakat yumurtayı her gün yemek isteyen, protein açısından zengin beslenmek isteyenler zorluk yaşayabiliyor.

Özellikle okulların açılmasıyla veliler yumurtaya alternatif protein kaynağı araştırıyor. Neyse ki yumurtanın yerine geçebilecek uzun süre tok tutan farklı protein kaynakları da bulunuyor.

Ortalama bir yumurtanın (50 g) içinde 6–7 g protein bulunuyor. Aşağıdaki aleternatif besinler de protein açısından benzer veya daha yüksek protein oranıyla karşımıza çıkıyor.