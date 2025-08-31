onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yemek
Yumurtanın Pabucu Dama Atıldı: İşte Kahvaltıda Tüketilmesi Gereken En Güçlü Protein Kaynağı

Yumurtanın Pabucu Dama Atıldı: İşte Kahvaltıda Tüketilmesi Gereken En Güçlü Protein Kaynağı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
31.08.2025 - 09:28

Yumurta, kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi. Özellikle protein açısından zengin bir kaynak olan yumurta, sıklıkla kahvaltı sofralarında kendisine yer buluyor. Ancak farklı tarifler yapmak zorlaşabiliyor. Çocuklarına yumurtayı farklı şekillerde yedirmek isteyenler, alternatif yollar arıyor.

Peki yumurtanın içindeki proteini verebilecek başka besinler var mı? Hangi besinler protein açısından zengin?

İşte kahvaltıda tercih edilebilecek, protein açısından zengin besinler!

Yumurtasız bir kahvaltı düşünemeyenlerden misiniz?

Yumurtasız bir kahvaltı düşünemeyenlerden misiniz?

Merak etmeyin, yalnız değilsiniz. Yumurta hem protein açısından zengin oluşuyla hem de  dokuz temel amino asidin tamamını içermesi nedeniyle en sık tüketilen besinlerden biri. Vitamin ve mineraller açısından zenginliği de cabası! 

Çok farklı şekillerde tüketilebilen yumurta, özellikle kahvaltılarda tercih ediliyor. Haşlaması, kızartması, salatası, terayağlısı derken farklı tarifler karşımıza çıkıyor. Fakat yumurtayı her gün yemek isteyen, protein açısından zengin beslenmek isteyenler zorluk yaşayabiliyor.

Özellikle okulların açılmasıyla veliler yumurtaya alternatif protein kaynağı araştırıyor. Neyse ki yumurtanın yerine geçebilecek uzun süre tok tutan farklı protein kaynakları da bulunuyor.

Ortalama bir yumurtanın (50 g) içinde 6–7 g protein bulunuyor. Aşağıdaki aleternatif besinler de protein açısından benzer veya daha yüksek protein oranıyla karşımıza çıkıyor.

İşte protein açısından zengin, yumurtaya alternatif besinler!

İşte protein açısından zengin, yumurtaya alternatif besinler!

Lor Peyniri (Protein: 11 g)

  • Yüksek protein, düşük yağ içerir.

  • Tok tutar, kilo kontrolüne yardımcı olur.

  • Kemik sağlığını destekler.

Humus (Protein: 7–8 g)

  • Bitkisel protein ve lif kaynağıdır.

  • Bağırsak sağlığını destekler.

  • B12 ve demir açısından zenginleştirilebilir.

Yulaf + Süt veya Yoğurt (Yulaf: 13 g protein, Süt: 3,5 g protein)

  • Karbonhidrat + protein dengesi sağlar.

  • Uzun süre tokluk hissi verir.

  • Kalp ve damar sağlığını destekler.

Badem (Protein: 21 g) / Fındık (Protein: 15 g) / Ceviz (Protein: 15 g)

  • Bitkisel protein ve sağlıklı yağ kaynağıdır.

  • Beyin fonksiyonlarını destekler.

  • Enerji verir, sabah yorgunluğunu azaltır.

Hindi Füme (18–20 g poretin) veya Tavuk Göğsü (22–23 g protein)

  • Yağsız, yüksek proteinli bir seçenektir.

  • Kas gelişimini destekler.

  • Demir ve çinko açısından zengindir.

Protein açısından zengin bir kahvaltılık tarifi de buraya bırakalım;

Humuslu Kahvaltı Tostu

Malzemeler:

  • 2 dilim tam buğday ekmeği

  • 2-3 yemek kaşığı humus

  • 1 dilim avokado

  • Birkaç yaprak roka veya marul

  • Üzerine serpmek için susam veya çörek otu

Yapılışı:

  • Ekmek dilimlerini hafifçe ısıtın.

  • Her iki ekmeğin üzerine humus sürün.

  • İnce dilimlenmiş avokadoyu ve yeşillikleri ekleyin.

  • İsteğe göre üzerine susam serpin.

  • Kapatarak tost makinesinde hafif bastırın.

Yüksek protein + sağlıklı yağ + lif kombinasyonu sayesinde uzun süre tok tutar ve güne enerjik başlamanı sağlar!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
5
2
1
1
1
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın