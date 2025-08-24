onedio
Vedat Milor "Dünyanın En İyi Tostunun" Tarifini Tüm Detaylarıyla Verdi

Dilara Bağcı
24.08.2025 - 23:02

Ünlü yemek eleştirmeni Vedat Milor, yemeklerle ilgili paylaşımlarıyla, yorumlarıyla yakından takip ediliyor. Vatandaşlarımızın görüşlerin merak ettiği bir isim haline gelen Milor, bu aralar sosyal medyada da oldukça aktif. Milor, son olarak eşi Linda Milor'un yaptığı 'dünyanın en iyi tostunun' tarifini paylaştı.

Milor'un tostunun sırrı ise bol tereyağında. Peki bu tostun içinde başka neler var?

Ünlü yemek eleştirmeni Vedat Milor, bugünlerde kendisini yemeklere adamış durumda.

Zaman zaman siyasi söylemleriyle gündemimize gelen ünlü isim, bugünlerde sosyal medya hesaplarında oldukça aktif. Deneyimlediği restoranları, sevdiği yemekleri ve içecekleri paylaşan ünlü ismin yaptığı paylaşımlar milyonlarca kişinin dikkatini çekiyor.

Vedat Milor, bu kez "Bence bu dünyanın en iyi tostu!" dediği tostun tarifini paylaştı.

'Adada güzel bir ekmek bulduk, içine İtalya ve Konya'dan 2 harika peynir, biraz muhammara, sucuk ve bol tereyağı…Linda tavada yavaş yavaş pişirdi. Bence bu dünyanın en iyi tostu! Sizin de böyle özel tost tarifleriniz var mı?' açıklamasıyla bir video paylaşan Milor, bu özel tostun sırrını da açıkladı.

Fransız tereyağını bol bol kullanmak gerektiğini söyleyen Linda Milor, bu tostu tavada yavaş yavaş pişiriyor. Yani, tost denilince aklımıza gelen makinelere gerek yok. Tostun içinde İtalyan peyniri ve Konya peyniriyle beraber sucuk da yer alıyor.

Vedat Milor, 'Bundan iyi bir tost bulursanız Türkiye'de, söyleyin' diyerek iddialı bir kapanış da yapıyor.

Bu tostun tarifini izlemek isterseniz sizi buraya alalım;

