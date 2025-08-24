Vedat Milor "Dünyanın En İyi Tostunun" Tarifini Tüm Detaylarıyla Verdi
Ünlü yemek eleştirmeni Vedat Milor, yemeklerle ilgili paylaşımlarıyla, yorumlarıyla yakından takip ediliyor. Vatandaşlarımızın görüşlerin merak ettiği bir isim haline gelen Milor, bu aralar sosyal medyada da oldukça aktif. Milor, son olarak eşi Linda Milor'un yaptığı 'dünyanın en iyi tostunun' tarifini paylaştı.
Milor'un tostunun sırrı ise bol tereyağında. Peki bu tostun içinde başka neler var?
Ünlü yemek eleştirmeni Vedat Milor, bugünlerde kendisini yemeklere adamış durumda.
Vedat Milor, bu kez "Bence bu dünyanın en iyi tostu!" dediği tostun tarifini paylaştı.
