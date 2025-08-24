Vedat Milor "Dünyanın En İyi Tostunun" Tarifini Tüm Detaylarıyla Verdi

'Adada güzel bir ekmek bulduk, içine İtalya ve Konya'dan 2 harika peynir, biraz muhammara, sucuk ve bol tereyağı…Linda tavada yavaş yavaş pişirdi. Bence bu dünyanın en iyi tostu! Sizin de böyle özel tost tarifleriniz var mı?' açıklamasıyla bir video paylaşan Milor, bu özel tostun sırrını da açıkladı.

Fransız tereyağını bol bol kullanmak gerektiğini söyleyen Linda Milor, bu tostu tavada yavaş yavaş pişiriyor. Yani, tost denilince aklımıza gelen makinelere gerek yok. Tostun içinde İtalyan peyniri ve Konya peyniriyle beraber sucuk da yer alıyor.

Vedat Milor, 'Bundan iyi bir tost bulursanız Türkiye'de, söyleyin' diyerek iddialı bir kapanış da yapıyor.