Hollanda’da Kuryelik Yaparak Geçinen Bir Türk Kadın Günlük Rutinini Paylaştı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
12.09.2025 - 09:42

Hollanda’da yaşayan bir Türk kadın, sosyal medyada paylaştığı günlük rutiniyle dikkat çekti. Kuryelik yaparak hayatını kazandığını anlatan genç kadın, canının istediği saatte uyanıp çalışmaya çıkabildiğini söyledi. Soğuk havalara rağmen işini severek yaptığını belirten kadın, bisikletinin buz tutmuş halini de takipçileriyle paylaştı. Günün sonunda ise eşiyle birlikte yemek yiyip sergi gezdiğini anlatarak “Burası şaka gibi bir hayat” dedi.

Sosyal medyada yaptığı paylaşımla gündem olan Hollanda’da yaşayan bir Türk kadın, kuryelik yaparak nasıl geçindiğini anlattı.

Hollanda’da kuryelik yaparak yaşadığım hayat şaka mı?” sözleriyle dikkat çeken kadın, özgürce yaşadığı hayatı takipçileriyle paylaştı.

Günün erken saatlerinde uyanıp duşa girdiğini ve kahvesini içtikten sonra çalışmaya çıktığını belirten kadın, soğuk hava şartlarına rağmen işini yapmaktan şikayet etmediğini söyledi. Bisikletinin üstünün buz tuttuğunu anlatan kadın, kat kat giyinerek soğukla baş etmeye çalıştığını dile getirdi. Çalışma düzeninin esnek olduğunu vurgulayan genç kadın, “Aralarda eve girip çıkabildiğim için çok da zor olmuyor” ifadelerini kullandı. Yaklaşık 4-5 saat çalıştıktan sonra işini tamamladığını söyleyen kadın, günün kalanında ise eşiyle birlikte vakit geçirdiğini anlattı.

Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
