Hollanda’da Kuryelik Yaparak Geçinen Bir Türk Kadın Günlük Rutinini Paylaştı

Hollanda’da yaşayan bir Türk kadın, sosyal medyada paylaştığı günlük rutiniyle dikkat çekti. Kuryelik yaparak hayatını kazandığını anlatan genç kadın, canının istediği saatte uyanıp çalışmaya çıkabildiğini söyledi. Soğuk havalara rağmen işini severek yaptığını belirten kadın, bisikletinin buz tutmuş halini de takipçileriyle paylaştı. Günün sonunda ise eşiyle birlikte yemek yiyip sergi gezdiğini anlatarak “Burası şaka gibi bir hayat” dedi.
