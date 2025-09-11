Çarpıntı’nın Yıldızı Lizge Cömert’in Çocukluk Fotoğrafı Estetik İddialarını Yıktı Geçti!
Kardeşlerim dizisiyle adını duyuran, şimdilerde ise Star TV’de yayınlanan Çarpıntı dizisinde Kerem Bürsin’le başrolü paylaşan genç oyuncu Lizge Cömert, kariyer başarısının yanı sıra estetik iddialarıyla da gündemde. Sosyal medyada Cömert’in çocukluk fotoğrafları paylaşıldı ve bu kareler, iddialara adeta yanıt niteliğinde oldu. Genç yıldızın değişimi dikkat çekerken, “estetik mi doğal güzellik mi?” tartışması alevlendi. Hayranları ise bu fotoğraflara yorum yağdırdı.
Gelin birlikte detaylara bakalım…
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Lizge Cömert’in yıldızı aslında 2021 yılında ATV’de yayınlanan Kardeşlerim dizisiyle parladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kerem Bürsin, Deniz Çakır ve Sibel Taşçıoğlu gibi isimlerle aynı projede yer alması sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
Tabii tüm bu başarıların yanında Lizge Cömert’in adı estetik iddialarıyla da sık sık gündeme geliyor.
Bu söylentilerin ardından sosyal medyada Cömert’in çocukluk fotoğrafları yayınlandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın