Çarpıntı’nın Yıldızı Lizge Cömert’in Çocukluk Fotoğrafı Estetik İddialarını Yıktı Geçti!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
11.09.2025 - 16:03

Kardeşlerim dizisiyle adını duyuran, şimdilerde ise Star TV’de yayınlanan Çarpıntı dizisinde Kerem Bürsin’le başrolü paylaşan genç oyuncu Lizge Cömert, kariyer başarısının yanı sıra estetik iddialarıyla da gündemde. Sosyal medyada Cömert’in çocukluk fotoğrafları paylaşıldı ve bu kareler, iddialara adeta yanıt niteliğinde oldu. Genç yıldızın değişimi dikkat çekerken, “estetik mi doğal güzellik mi?” tartışması alevlendi. Hayranları ise bu fotoğraflara yorum yağdırdı. 

Gelin birlikte detaylara bakalım…

Lizge Cömert’in yıldızı aslında 2021 yılında ATV’de yayınlanan Kardeşlerim dizisiyle parladı.

Süsen karakterine hayat veren genç oyuncu, kısa sürede ekranın sevilen yüzlerinden biri oldu. Henüz 23 yaşında olan Cömert, o dönemde geniş bir hayran kitlesi edindi ve performansıyla dikkatleri üzerine çekti. Şimdi ise Star TV’nin yeni dizisi Çarpıntı ile yeniden gündemde.

Kerem Bürsin, Deniz Çakır ve Sibel Taşçıoğlu gibi isimlerle aynı projede yer alması sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Dizinin ilk bölümü geçtiğimiz gün ekrana geldi ve seyirciden tam not aldı. Özellikle Lizge Cömert’in performansı beğeni toplarken, Kerem Bürsin’le olan uyumu da çok konuşuldu. Öte yandan ikili arasındaki yaş farkı dizi başlamadan bile sosyal medyada tartışma konusu olmuştu.

Kaçıranlar için gelen yorumlardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Tabii tüm bu başarıların yanında Lizge Cömert’in adı estetik iddialarıyla da sık sık gündeme geliyor.

Kimi takipçiler henüz 23 yaşındaki oyuncunun burun estetiği yaptırdığını öne sürerken, kimileri dudaklarında dolgu olduğunu iddia ediyor.

Bu söylentilerin ardından sosyal medyada Cömert’in çocukluk fotoğrafları yayınlandı.

Çocukluk fotoğrafı estetik iddialarına cevap niteliğinde olurken yorumlar da gecikmedi.

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

