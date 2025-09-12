onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Mevzular Açık Mikrofon Geri Dönüyor: Oğuzhan Uğur Yeni Konukları Duyurdu!

Mevzular Açık Mikrofon Geri Dönüyor: Oğuzhan Uğur Yeni Konukları Duyurdu!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
12.09.2025 - 09:05

Oğuzhan Uğur’un sunduğu Mevzular Açık Mikrofon geri dönüyor! Sosyal medyada yaptığı paylaşımla duyuruyu yapan Uğur, “Katılım duyuruları pek yakında” dedi. Bir süredir ekranlardan uzak kalan program, her bölümüyle gündeme oturmayı başarmıştı. Kadın cinayetlerinden siyasete, toplumsal olaylardan gençlerin sorunlarına kadar birçok başlığı ele alan Açık Mikrofon, yeni sezonuyla yine çok konuşulacağa benziyor. Üstelik bu kez sahnede dikkat çeken konuklar olacak. 

İşte detaylar…

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Oğuzhan Uğur, Türkiye’de son yılların en çok izlenen tartışma programlarından biri olan Mevzular Açık Mikrofon’u yeniden başlatıyor.

Oğuzhan Uğur, Türkiye’de son yılların en çok izlenen tartışma programlarından biri olan Mevzular Açık Mikrofon’u yeniden başlatıyor.

Özellikle seçim döneminde çekilen bölümleriyle milyonlara ulaşan program, siyasetçilerden gazetecilere, sanatçılardan gençlere kadar pek çok farklı ismi bir araya getirmiş ve gündem yaratmıştı. Bir süredir sessizliğe bürünen format, izleyiciler tarafından sık sık “Ne zaman geri dönecek?” sorusuyla gündeme geliyordu.

O beklenen haber sonunda geldi. Oğuzhan Uğur, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Katılım duyuruları pek yakında. #mevzularaçıkmikrofon” notunu düşerek yeni sezonu müjdeledi.

Yeni sezonun konukları da şimdiden belli oldu.

Yeni sezonun konukları da şimdiden belli oldu.

İki ayrı paylaşım yapan Oğuzhan Uğur ilk konuğunun Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu olduğunu duyurdu.

İkinci paylaşımda ise konuklarının doktorlardan oluştuğunu duyurdu.

İkinci paylaşımda ise konuklarının doktorlardan oluştuğunu duyurdu.

CHP Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez ve Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ali Şehirlioğlu programda yer alacak isimler arasında. Bu da demek oluyor ki Mevzular Açık Mikrofon, yine siyasetin en sıcak başlıklarının tartışılacağı bölümlerle geri dönüyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın