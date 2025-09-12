Mevzular Açık Mikrofon Geri Dönüyor: Oğuzhan Uğur Yeni Konukları Duyurdu!
Oğuzhan Uğur’un sunduğu Mevzular Açık Mikrofon geri dönüyor! Sosyal medyada yaptığı paylaşımla duyuruyu yapan Uğur, “Katılım duyuruları pek yakında” dedi. Bir süredir ekranlardan uzak kalan program, her bölümüyle gündeme oturmayı başarmıştı. Kadın cinayetlerinden siyasete, toplumsal olaylardan gençlerin sorunlarına kadar birçok başlığı ele alan Açık Mikrofon, yeni sezonuyla yine çok konuşulacağa benziyor. Üstelik bu kez sahnede dikkat çeken konuklar olacak.
Oğuzhan Uğur, Türkiye’de son yılların en çok izlenen tartışma programlarından biri olan Mevzular Açık Mikrofon’u yeniden başlatıyor.
Yeni sezonun konukları da şimdiden belli oldu.
İkinci paylaşımda ise konuklarının doktorlardan oluştuğunu duyurdu.
