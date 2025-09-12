Mevzular Açık Mikrofon Geri Dönüyor: Oğuzhan Uğur Yeni Konukları Duyurdu!

Özellikle seçim döneminde çekilen bölümleriyle milyonlara ulaşan program, siyasetçilerden gazetecilere, sanatçılardan gençlere kadar pek çok farklı ismi bir araya getirmiş ve gündem yaratmıştı. Bir süredir sessizliğe bürünen format, izleyiciler tarafından sık sık “Ne zaman geri dönecek?” sorusuyla gündeme geliyordu.

O beklenen haber sonunda geldi. Oğuzhan Uğur, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Katılım duyuruları pek yakında. #mevzularaçıkmikrofon” notunu düşerek yeni sezonu müjdeledi.