Düğünde Ortaya Çıktı: Şakir Paşa'nın Sümbül'ü Helin Kandemir Eski Aşkına Döndü!
Son olarak Şakir Paşa Ailesi dizisinde izlediğimiz genç oyuncu Helin Kandemir, kısa süre önce Celal Can Algül ile aşk yaşamaya başlamıştı. Magazin gündeminde çok konuşulan bu ilişki ani bir ayrılıkla son bulmuştu. Ancak sürpriz bir gelişme yaşandı. İkilinin aşklarına yeniden şans verdikleri ortaya çıktı. Helin Kandemir’in arkadaşının düğününden paylaştığı kareler sosyal medyada gündem oldu.
İşte detaylar…
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Genç yaşına rağmen rol aldığı diziler ve filmlerle adını duyurmayı başaran Helin Kandemir'i birçoğunuz mutlaka tanıyordur.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kariyerindeki bu çıkışla birlikte magazin sayfalarında da adını daha sık duymaya başladık.
Derken geçtiğimiz saatlerde sürpriz bir gelişme yaşandı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın