Düğünde Ortaya Çıktı: Şakir Paşa'nın Sümbül'ü Helin Kandemir Eski Aşkına Döndü!

Genç oyuncu hem kariyerindeki yükseliş hem de özel hayatıyla magazin dünyasında sık sık konuşulan isimlerden biri oldu. Son olarak Now TV’de yayınlanan Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisinde canlandırdığı Sümbül karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Kandemir, oyunculuk performansıyla da beğeni topladı. Daha önce Duy Beni, Kağıt Ev, Bir Litre Gözyaşı gibi projelerde yer alan genç yıldız, geçtiğimiz yıl vizyona giren Bihter filminde de Nihal karakterine hayat vermişti.