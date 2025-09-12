onedio
Düğünde Ortaya Çıktı: Şakir Paşa'nın Sümbül'ü Helin Kandemir Eski Aşkına Döndü!

Gülistan Başköy
12.09.2025 - 10:20

Son olarak Şakir Paşa Ailesi dizisinde izlediğimiz genç oyuncu Helin Kandemir, kısa süre önce Celal Can Algül ile aşk yaşamaya başlamıştı. Magazin gündeminde çok konuşulan bu ilişki ani bir ayrılıkla son bulmuştu. Ancak sürpriz bir gelişme yaşandı. İkilinin aşklarına yeniden şans verdikleri ortaya çıktı. Helin Kandemir’in arkadaşının düğününden paylaştığı kareler sosyal medyada gündem oldu. 

İşte detaylar…

Genç yaşına rağmen rol aldığı diziler ve filmlerle adını duyurmayı başaran Helin Kandemir'i birçoğunuz mutlaka tanıyordur.

Genç oyuncu hem kariyerindeki yükseliş hem de özel hayatıyla magazin dünyasında sık sık konuşulan isimlerden biri oldu. Son olarak Now TV’de yayınlanan Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisinde canlandırdığı Sümbül karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Kandemir, oyunculuk performansıyla da beğeni topladı. Daha önce Duy Beni, Kağıt Ev, Bir Litre Gözyaşı gibi projelerde yer alan genç yıldız, geçtiğimiz yıl vizyona giren Bihter filminde de Nihal karakterine hayat vermişti.

Kariyerindeki bu çıkışla birlikte magazin sayfalarında da adını daha sık duymaya başladık.

Hatırlarsanız geçtiğimiz mart ayında Kandemir’in iş insanı Celal Can Algül ile aşk yaşadığını duyurmuştuk. Bir mekanda baş başa görüntülenmişler ve bu ilişkiyi inkar etmemişlerdi. Ancak kısa süre içinde ayrılık haberleri geldi. Kandemir, katıldığı bir galada bu ayrılığı doğrulamıştı.

Celal Can Algül'ü tanımayanlar için kısa özetine buradan bakabilirsiniz:

Derken geçtiğimiz saatlerde sürpriz bir gelişme yaşandı.

Helin Kandemir, sosyal medya hesabında pembe elbiseli paylaşımlarının arasına sevgilisiyle yan yana oldukları bir kare ekledi. Çiftin, arkadaşlarının düğününe birlikte katılarak aşklarına ikinci bir şans verdikleri böylece ortaya çıktı. Yan yana verdikleri poz kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, birbirlerini yeniden takibe almaları da dikkatlerden kaçmadı.

Ne diyelim, Helin Kandemir ve Celal Can Algül çiftine biz de mutluluklar dileyelim! 💕

