Kızılcık Şerbeti'nde Firaz ve Doğa'nın Eşlerini Aldatma Sebebi Yoğun Tepki Topladı

Doğa ve Fatih, toksik ilişkilerinin üzerine gitmiş ve ilişkilerinde ciddi iyileşmeler olmuştu. Firaz ise Nursema için her şeyini bırakmış, ağlamaktan gözünde yaş kalmamıştı. Bir önceki sezon ilişkiler böyleyken nasıl oldu da Doğa ve Firaz birbirine bu kadar aşık olabilldi?

Kızılcık Şerbeti senaristleri bize bu konuyu Nursema'nın soğukluğu ve Fatih'in işkolikliğiyle açıkladı. Fakat bu açıklamayı hiç mi hiç beğenmedik!

Mustafa'nın herkesi taradığı günün ardından Nursema terapiye başlamış ve Firaz'la arasına istemsizce mesafe koymuş.

Aynı şekilde Apo'nun Umre'ye gitmesiyle şirketin başına geçen Fatih, Doğa'ya eskisi kadar ilgi göstermeyince ikili bu esnada bir şekilde yakınlaşmış. Senaristlerin aldatma sebebini bu sahnelerle göstermesi söz konusu olayı asla normalleştirmese de bunun bir sebep olarak bölümde yayınlanması seyirciyi epey rahatsız etti.