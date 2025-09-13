onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Kızılcık Şerbeti'nde Firaz ve Doğa'nın Eşlerini Aldatma Sebebi Yoğun Tepki Topladı

Kızılcık Şerbeti'nde Firaz ve Doğa'nın Eşlerini Aldatma Sebebi Yoğun Tepki Topladı

Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
13.09.2025 - 13:48

Kızılcık Şerbeti'nin 4. sezonuna Doğa ve Firaz'ın aşkı damga vurdu. Yasak aşk yaşayan ikilinin sezon finalinde eşleriyle ilişkileri gayet normaldi. Yeni sezondaki aldatma nedenleri ise seyirci tarafından asla bir sebep olarak kabul edilmedi. Bizim de bu konuda söyleyeceklerimiz var!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonu sonunda yayınlandı.

Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonu sonunda yayınlandı.

Dün akşam (12 Eylül) yayınlanan bölüm her açıdan seyirciyi şoke etti. Biz, Mustafa'nın katliamının ardından işlerin nasıl rayına girdiğini merak ederken işler daha da karışmış! 

Sezon finalinin ardından 3 aylık bir zaman atlamasıyla başlayan yeni sezonda Doğa ve Firaz'ın uzun süredir yasak aşk yaşadığını gördük. Fakat bu nasıl oldu?

Hatırlarsanız geçtiğimiz sezon hem Doğa hem de Firaz, aşkları için epey çaba harcamıştı.

Hatırlarsanız geçtiğimiz sezon hem Doğa hem de Firaz, aşkları için epey çaba harcamıştı.

Doğa ve Fatih, toksik ilişkilerinin üzerine gitmiş ve ilişkilerinde ciddi iyileşmeler olmuştu. Firaz ise Nursema için her şeyini bırakmış, ağlamaktan gözünde yaş kalmamıştı. Bir önceki sezon ilişkiler böyleyken nasıl oldu da Doğa ve Firaz birbirine bu kadar aşık olabilldi?

Kızılcık Şerbeti senaristleri bize bu konuyu Nursema'nın soğukluğu ve Fatih'in işkolikliğiyle açıkladı. Fakat bu açıklamayı hiç mi hiç beğenmedik!

Mustafa'nın herkesi taradığı günün ardından Nursema terapiye başlamış ve Firaz'la arasına istemsizce mesafe koymuş.

Aynı şekilde Apo'nun Umre'ye gitmesiyle şirketin başına geçen Fatih, Doğa'ya eskisi kadar ilgi göstermeyince ikili bu esnada bir şekilde yakınlaşmış. Senaristlerin aldatma sebebini bu sahnelerle göstermesi söz konusu olayı asla normalleştirmese de bunun bir sebep olarak bölümde yayınlanması seyirciyi epey rahatsız etti.

İşte Firaz ve Nursema ilişkisinin neden koptuğunun anlatıldığı sahne:

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın