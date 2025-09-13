Kızılcık Şerbeti'nde Firaz ve Doğa'nın Eşlerini Aldatma Sebebi Yoğun Tepki Topladı
Kızılcık Şerbeti'nin 4. sezonuna Doğa ve Firaz'ın aşkı damga vurdu. Yasak aşk yaşayan ikilinin sezon finalinde eşleriyle ilişkileri gayet normaldi. Yeni sezondaki aldatma nedenleri ise seyirci tarafından asla bir sebep olarak kabul edilmedi. Bizim de bu konuda söyleyeceklerimiz var!
Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonu sonunda yayınlandı.
Hatırlarsanız geçtiğimiz sezon hem Doğa hem de Firaz, aşkları için epey çaba harcamıştı.
İşte Firaz ve Nursema ilişkisinin neden koptuğunun anlatıldığı sahne:
Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
