MasterChef Şampiyonu Ali Can, Şerbo'nun Yeni Sezonuna İsyan Etti

MasterChef Şampiyonu Ali Can, Şerbo'nun Yeni Sezonuna İsyan Etti

Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
13.09.2025 - 11:03

Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonu seyirciyi resmen şoke etti. Doğa ve Firaz'ın yasak aşk yaşadığı bir senaryoyla yeni sezon bomba bir geri dönüş yaparken haliyle seyirci isyan bayrağını çekti. Bunlardan biri de MasterChef'in eski şampiyonlarından Ali Can oldu. Ali Can Sabunsoy, X hesabından Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonuna isyan etti.

Kızılcık Şerbeti, merakla beklenen 4. sezonun ilk bölümüyle arzıendam etti.

Kızılcık Şerbeti, merakla beklenen 4. sezonun ilk bölümüyle arzıendam etti.

Yeni sezonu 3 ay boyunca bekleyen seyircinin beklentisi elbette yüksekti. Fakat Şerbo senaristleri bu defa hiç umulmadık bir yerden hamle yaptı. Doğa ve Firaz'ın yasak aşk yaşamaya başladığını gördüğümüz sahneyle neye uğradığımızı şaşırdık. Sosyal medyada Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezon senaryosuna tepki dolu paylaşımlar gelirken bunlardan biri tanıdık bir isme aitti.

MasterChef'in eski şampiyonlarından Ali Can Sabunsoy, Kızılcık Şerbeti'nin senaryosuna isyan etti.

MasterChef'in eski şampiyonlarından Ali Can Sabunsoy, Kızılcık Şerbeti'nin senaryosuna isyan etti.
Sabunsoy, X hesabından 'Kızılcık Şerbeti izlerken sinir krizi geçiren bir ben miyim? Lan böyle senaryo mu olur?' yazdı.

Esra Demirci
Esra Demirci
