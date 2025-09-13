MasterChef Şampiyonu Ali Can, Şerbo'nun Yeni Sezonuna İsyan Etti
Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonu seyirciyi resmen şoke etti. Doğa ve Firaz'ın yasak aşk yaşadığı bir senaryoyla yeni sezon bomba bir geri dönüş yaparken haliyle seyirci isyan bayrağını çekti. Bunlardan biri de MasterChef'in eski şampiyonlarından Ali Can oldu. Ali Can Sabunsoy, X hesabından Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonuna isyan etti.
Kızılcık Şerbeti, merakla beklenen 4. sezonun ilk bölümüyle arzıendam etti.
MasterChef'in eski şampiyonlarından Ali Can Sabunsoy, Kızılcık Şerbeti'nin senaryosuna isyan etti.
