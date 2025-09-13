onedio
Bu Kadarını Beklemiyorduk: Kızılcık Şerbeti'nde Doğa ve Firaz'ın Yasak Aşkına Tepki Yağdı

Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci
13.09.2025 - 08:30

Kızılcık Şerbeti, dün akşam (12 Eylül) hiç beklenmedik bir bölümle ekrana geldi. Neye şaşıracağımızı bilemediğimiz bölüme ise Doğa ve Firaz'ın yasak aşkı damga vurdu. Nursema'nın depresyonu, Fatih'in işkolikliği derken ikili bu zorlu günlerde gizli ilişkiye başlamış. E tabi Şerbo seyircisi bunu asla yediremedi ve tepkiler gecikmedi.

Ekranların rekortmen dizisi Kızılcık Şerbeti, 4. sezonuyla bir döndü pir döndü.

Silahların patladığı sezon finalinin ardından 4. sezon nasıl toparlar diye epey merak etmiştik. Fakat olaylar hiç ummadığımız noktalara evrilmiş! Öyle ki Mustafa'nın yarattığı katliamın ardından geçen sürede nur topu gibi bir yasak aşkımız olmuş.

Nursema'nın kocası Firaz ve Fatih'in karısı Doğa, yasak aşklarıyla 104. bölüme damga vurdu. Her ne kadar inanmak istemesek de final sahnesindeki mesajlaşma sahnesiyle bu aşk ifşa oldu. E haliyle sosyal medyada söz konusu durumu konuşmadan edemedik.

İşte Doğa ve Firaz aşkına gelen tepkilerden bazıları:

twitter.com

twitter.com

twitter.com

twitter.com

twitter.com

twitter.com

twitter.com

twitter.com

Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
