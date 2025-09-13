Bu Kadarını Beklemiyorduk: Kızılcık Şerbeti'nde Doğa ve Firaz'ın Yasak Aşkına Tepki Yağdı
Kızılcık Şerbeti, dün akşam (12 Eylül) hiç beklenmedik bir bölümle ekrana geldi. Neye şaşıracağımızı bilemediğimiz bölüme ise Doğa ve Firaz'ın yasak aşkı damga vurdu. Nursema'nın depresyonu, Fatih'in işkolikliği derken ikili bu zorlu günlerde gizli ilişkiye başlamış. E tabi Şerbo seyircisi bunu asla yediremedi ve tepkiler gecikmedi.
Ekranların rekortmen dizisi Kızılcık Şerbeti, 4. sezonuyla bir döndü pir döndü.
İşte Doğa ve Firaz aşkına gelen tepkilerden bazıları:
