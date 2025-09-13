Bu Kadarını Beklemiyorduk: Kızılcık Şerbeti'nde Doğa ve Firaz'ın Yasak Aşkına Tepki Yağdı

Silahların patladığı sezon finalinin ardından 4. sezon nasıl toparlar diye epey merak etmiştik. Fakat olaylar hiç ummadığımız noktalara evrilmiş! Öyle ki Mustafa'nın yarattığı katliamın ardından geçen sürede nur topu gibi bir yasak aşkımız olmuş.

Nursema'nın kocası Firaz ve Fatih'in karısı Doğa, yasak aşklarıyla 104. bölüme damga vurdu. Her ne kadar inanmak istemesek de final sahnesindeki mesajlaşma sahnesiyle bu aşk ifşa oldu. E haliyle sosyal medyada söz konusu durumu konuşmadan edemedik.