6 Yıl Sonra Geri Dönen Avlu Dizisinden Su Burcu Yazgı Coşkun'a Teklif Geldi
6 yıl önce ekranlara veda eden Avlu dizisinden yeni haber geldi. Ceren Moray'ın tekrardan rol alacağı Avlu dizisinin kadrosu için bomba bir isme teklif gitti. Birsen Altuntaş, Su Burcu Yazgı Coşkun'un Avlu dizisiyle görüştüğünü açıkladı.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
Fenomen dizi “Avlu” yeniden ekranlara dönüyor.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre Canan rolü için Su Burcu Yazgı Coşkun'a teklif gitti.
