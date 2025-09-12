onedio
6 Yıl Sonra Geri Dönen Avlu Dizisinden Su Burcu Yazgı Coşkun'a Teklif Geldi

6 Yıl Sonra Geri Dönen Avlu Dizisinden Su Burcu Yazgı Coşkun'a Teklif Geldi

Esra Demirci
Esra Demirci
12.09.2025 - 23:35

6 yıl önce ekranlara veda eden Avlu dizisinden yeni haber geldi. Ceren Moray'ın tekrardan rol alacağı Avlu dizisinin kadrosu için bomba bir isme teklif gitti. Birsen Altuntaş, Su Burcu Yazgı Coşkun'un Avlu dizisiyle görüştüğünü açıkladı.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

Fenomen dizi “Avlu” yeniden ekranlara dönüyor.

Fenomen dizi "Avlu" yeniden ekranlara dönüyor.

Limon Yapım, geçtiğimiz aylarda tanıtımını yaptığı projeyi bu kez Show TV için hazırlıyor. Bunun yanı sıra Azra karakteriyle hafızalara kazınan Ceren Moray, yeni sezonda da başrollerden biri olacak.

Eski ekipten Ümmü Putgül ve Ayça Damgacı da projeye katılırken, diziye eklenecek yeni karakterlerden “Canan” için ise genç kuşağın parlayan yıldızlarından biriyle görüşmeler sürüyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Canan rolü için Su Burcu Yazgı Coşkun'a teklif gitti.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Canan rolü için Su Burcu Yazgı Coşkun'a teklif gitti.

Su Burcu Yazgı Coşkun anlaşma sağlanırsa, sevgilisini öldürdüğü için cezaevine giren genç bir kadına hayat verecek.

Yeni sezonda izleyiciyi çarpıcı bir hikâye daha bekliyor: Türkiye’de büyük yankı uyandıran “yenidoğan çetesi” skandalı, dizinin en dikkat çekici dosyalarından biri olacak.

Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
