Usta Oyuncu Haluk Bilginer, NOW'ın İddialı Dizisinin Kadrosunda!
Usta oyuncu Haluk Bilginer, 2022 yılında yayınlanan Baba dizisinin ardından televizyondan uzak kalmıştı. Birsen Altuntaş, Haluk Bilginer'in NOW'ın iddialı dizisiyle anlaştığını açıkladı.
Usta oyuncu Haluk Bilginer, 2022 yılında yayınlanan "Baba" dizisinin ardından televizyona bir süre ara vermişti.
Haluk Bilginer, NOW'ın yeni sezon için hazırlanan "Sahtekarlar" dizisinin kadrosuna dahil oldu.
