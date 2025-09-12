onedio
article/share
Usta Oyuncu Haluk Bilginer, NOW'ın İddialı Dizisinin Kadrosunda!

Haluk Bilginer yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
12.09.2025 - 22:08

Usta oyuncu Haluk Bilginer, 2022 yılında yayınlanan Baba dizisinin ardından televizyondan uzak kalmıştı. Birsen Altuntaş, Haluk Bilginer'in NOW'ın iddialı dizisiyle anlaştığını açıkladı.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Usta oyuncu Haluk Bilginer, 2022 yılında yayınlanan "Baba" dizisinin ardından televizyona bir süre ara vermişti.

Emin Saruhanlı karakterini canlandıran Haluk Bilginer'in yeni televizyon projesinin ne olacağı merak edilirken Birsen Altuntaş büyük bombayı patlattı.

Haluk Bilginer, NOW'ın yeni sezon için hazırlanan "Sahtekarlar" dizisinin kadrosuna dahil oldu.

NOW ekranlarında izleyiciyle buluşacak dizide Burak Deniz’in canlandıracağı Ertan Aydın karakterinin babası Kadir Aydın rolü usta oyuncu Haluk Bilginer'e emanet edildi.

Dizide Kadir, Hidayet Kutman’ın (Tamer Levent) hem aile dostu hem de avukatı olarak öne çıkıyor. Sema Ergenekon’un kaleme aldığı, Ali Bilgin’in yönetmen koltuğunda oturduğu “Sahtekarlar”, Pazar akşamları seyircisiyle buluşacak.

Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
