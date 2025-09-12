Çarpıntı'da Rol Alan Lizge Cömert'in Yıllar Önce Ünlü Kanalda Staj Yaptığı Ortaya Çıktı
Şimdilerde Çarpıntı dizisinde rol alan Lizge Cömert, meğer yıllar önce ünlü tv kanalında staj yapmış. Gel Konuşalım programında genç oyuncunun staj yaptığı dönemden fotoğrafı yayınlandı.
KAYNAK: Gel Konuşalım / 2. Sayfa
Kardeşlerim dizisiyle sektöre giriş yapan Lizge Cömert, şimdilerde Çarpıntı dizisinin başrol oyuncusu.
Gel Konuşalım programında genç oyuncu Lizge Cömert'in yıllar önce TV8'de staj yaptığı açıklandı.
