Çarpıntı'da Rol Alan Lizge Cömert'in Yıllar Önce Ünlü Kanalda Staj Yaptığı Ortaya Çıktı

Çarpıntı'da Rol Alan Lizge Cömert'in Yıllar Önce Ünlü Kanalda Staj Yaptığı Ortaya Çıktı

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
12.09.2025 - 20:25

Şimdilerde Çarpıntı dizisinde rol alan Lizge Cömert, meğer yıllar önce ünlü tv kanalında staj yapmış. Gel Konuşalım programında genç oyuncunun staj yaptığı dönemden fotoğrafı yayınlandı.

KAYNAK: Gel Konuşalım / 2. Sayfa

Kardeşlerim dizisiyle sektöre giriş yapan Lizge Cömert, şimdilerde Çarpıntı dizisinin başrol oyuncusu.

Kardeşlerim dizisiyle sektöre giriş yapan Lizge Cömert, şimdilerde Çarpıntı dizisinin başrol oyuncusu.

Her geçen gün geliştirdiği oyunculuğuyla adından söz ettiren Lizge Cömert'in geçtiğimiz günlerde çocukluk fotoğrafı yayınlanmıştı. Şimdi de genç oyuncunun yıllar önce ünlü bir TV kanalında staj yaptığı ortaya çıktı.

Gel Konuşalım programında genç oyuncu Lizge Cömert'in yıllar önce TV8'de staj yaptığı açıklandı.

Gel Konuşalım programında genç oyuncu Lizge Cömert'in yıllar önce TV8'de staj yaptığı açıklandı.

Lizge Cömert'in toplu fotoğraftaki görüntüsü kısa sürede sosyal medyada viral oldu. Peki, siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
