onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Arka Sokaklar'a Geri Dönen Alp Korkmaz'dan İddialı Sözler

Arka Sokaklar'a Geri Dönen Alp Korkmaz'dan İddialı Sözler

Arka Sokaklar
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
12.09.2025 - 16:27

Kanal D ekranlarının fenomen dizisi Arka Sokaklar, bu akşam (12 Eylül) yeni sezonuyla geliyor. 20. sezonuyla ekranlara geri dönen Arka Sokaklar'ın Ali Komiser'ini canlandıran Alp Korkmaz, diziye bu sezon geri dönüyor. Ali Komiser, Kanal D'nin sosyal medya hesabından sevenlerine seslendi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz:

Kanal D ekranlarının en uzun soluklu dizilerinden Arka Sokaklar'ın yeni sezonu için beklenen gün geldi.

Kanal D ekranlarının en uzun soluklu dizilerinden Arka Sokaklar'ın yeni sezonu için beklenen gün geldi.

Arka Sokaklar, 20. sezonuyla bu akşam (12 Eylül) ekranlara enfes bir geri dönüş yapacak. Bu sezonu özel kılan bir diğer detay ise diziden ölerek ayrılan Ali Komiser karakterinin geri dönüşü. Alp Korkmaz'ın canlandırdığı Ali Komiser, bu akşam yayınlanan yeni sezon ilk bölümüyle diziye geri dönüyor. 

Ali Komiser'in geri dönüşü seyirci tarafından coşkuyla karşılanırken Kanal D'nin resmi sosyal medya hesabından Alp Korkmaz'la iddialı bir geri dönüş videosu yayınlandı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın