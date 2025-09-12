Haber Spikeri Açıkladı: Spikerler, Haberi Ezberliyor mu?

Ana haber bültenlerinde izlediğimiz haber spikerlerinin doğrudan kameraya bakarak konuştuğunu hepiniz fark etmiştinizdir. Bu yüzden çoğumuz spikerlerin haberleri yayından önce ezberlediğini düşündü. Bir spiker, TikTok'ta bu konuya açıklık getirdi.
KAYNAK: yalcinonline / TikTok
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buradan izleyebilirsiniz:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Birçok kişi spikerlerin haberleri ezberlediğini düşünüyor. Oysa işin aslı bambaşka!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın