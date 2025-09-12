onedio
Haber Spikeri Açıkladı: Spikerler, Haberi Ezberliyor mu?

Esra Demirci
12.09.2025 - 18:36

Ana haber bültenlerinde izlediğimiz haber spikerlerinin doğrudan kameraya bakarak konuştuğunu hepiniz fark etmiştinizdir. Bu yüzden çoğumuz spikerlerin haberleri yayından önce ezberlediğini düşündü. Bir spiker, TikTok'ta bu konuya açıklık getirdi.

KAYNAK: yalcinonline / TikTok

Buradan izleyebilirsiniz:

Birçok kişi spikerlerin haberleri ezberlediğini düşünüyor. Oysa işin aslı bambaşka!

Bir spiker, TikTok'ta bu konu hakkında bir açıklama videosu yayınladı ve spikerlerin haberleri kameranın yanında bulunan prompter adlı cihazdan takip ederek sunduklarını açıkladı. Böylece spikerler hem göz temasını koparmadan hem de akıcı bir şekilde bilgi aktarımı sağlayabiliyor.

