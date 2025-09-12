Gerçek Başka Çıktı: Ünlü Oyuncu, Kral Kaybederse Kadrosuna Dahil Olmuştu!
Geçtiğimiz günlerde yeni sezonuyla ekrana gelen Kral Kaybederse'ye pek çok ünlü isim dahil oldu. Bu isimlerin kadroda kalıcı olarak yer alması beklenirken Birsen Altuntaş, ünlü oyunculardan birinin yalnızca 8 bölümlüğüne geldiğini açıkladı.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Star TV'nin iddialı dizisi Kral Kaybederse, geçtiğimiz günlerde sezonu açtı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
X'te bir takipçisinin "Gökçe Bahadır, Kral Kaybederse'de kaç bölüm rol alıyor?" sorusuna yanıt veren Altuntaş, gerçeği açıkladı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın