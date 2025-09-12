onedio
Gerçek Başka Çıktı: Ünlü Oyuncu, Kral Kaybederse Kadrosuna Dahil Olmuştu!

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
12.09.2025 - 18:15

Geçtiğimiz günlerde yeni sezonuyla ekrana gelen Kral Kaybederse'ye pek çok ünlü isim dahil oldu. Bu isimlerin kadroda kalıcı olarak yer alması beklenirken Birsen Altuntaş, ünlü oyunculardan birinin yalnızca 8 bölümlüğüne geldiğini açıkladı.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

Star TV'nin iddialı dizisi Kral Kaybederse, geçtiğimiz günlerde sezonu açtı.

Kenan ve Fadi aşkının başlayacağı 2. sezonun ilk bölümü epey heyecanlı geçti. Fadi ve Kenan yıllar sonra bir araya gelirken ayrıca Kenan'ın yeni düşmanlar edinmesi asla şaşırtmadı.

Hatırlarsanız ünlü oyuncu Gökçe Bahadır'ın Kral Kaybederse kadrosuna dahil olacağı açıklanmıştı. Ünlü oyuncu dizinin 18. bölümünde Sevda karakteriyle arzıendam etmeye hazırlanırken Birsen Altuntaş'tan üzücü bir haber geldi.

X'te bir takipçisinin "Gökçe Bahadır, Kral Kaybederse'de kaç bölüm rol alıyor?" sorusuna yanıt veren Altuntaş, gerçeği açıkladı.

Altuntaş, eğer değişiklik olmazsa Gökçe Bahadır'ın 8 bölüm boyunca dizide rol alacağını duyurdu. Bakalım karakterinin hikayesi devam edecek mi?

