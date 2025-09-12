Kızılcık Şerbeti'nde Işıl'ın Apo'yu Aldattığı Kişi Ortaya Çıktı
Ekranların fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti sonunda geri döndü. 4. sezonuyla nefis bir geri dönüş yapan Şerbo'da Işıl, Apo Umre'deyken boş durmayıp onu aldatmış. E Şerbo seyircisi olarak Işıl'ın hayatındaki kişinin kim olduğunu epey merak ettik.
Gözümüzün bebeği Kızılcık Şerbeti sonunda 4. sezonuyla başladı!
Işıl, Apo'yu eski sevgilisi Leo'yla aldatıyormuş!
