Kızılcık Şerbeti'nde Işıl'ın Apo'yu Aldattığı Kişi Ortaya Çıktı

Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
12.09.2025 - 22:56

Ekranların fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti sonunda geri döndü. 4. sezonuyla nefis bir geri dönüş yapan Şerbo'da Işıl, Apo Umre'deyken boş durmayıp onu aldatmış. E Şerbo seyircisi olarak Işıl'ın hayatındaki kişinin kim olduğunu epey merak ettik.

Gözümüzün bebeği Kızılcık Şerbeti sonunda 4. sezonuyla başladı!

Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonuna dair pek çok merak edilen detay vardı. Bunların başında ise Işıl'ın Apo'yu kiminle aldattığı detayı yer alıyordu. Bölümün başından beri Işıl'ın Firaz'la ilişkisi olduğuna dair sahneler yer alsa da Işıl'ın otelde sevgilisiyle buluştuğu anlarda o kişinin kim olduğunu öğrendik.

Işıl, Apo'yu eski sevgilisi Leo'yla aldatıyormuş!

Işıl, Apo'nun yokluğunda eski sevgilisi Leo'yla ilişkisine devam edip gizli buluşmalara başlamış. Peki, Firaz bölüm boyunca kiminle gizli gizli konuştu? Onu da öğreneceğiz merak etmeyin!

Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
