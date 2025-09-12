İddialar Doğru Çıktı! Kızılcık Şerbeti'nde Doğa ve Firaz Yasak Aşk Yaşıyor!
Show TV'nin rekortmen dizisi Kızılcık Şerbeti, sezona bomba bir geri dönüş yaptı. Yeni sezon çekimlerinde Firaz ve Doğa aşkına dair pek çok iddia dolaşsa da ikili arasındaki yasak ilişkiye dair net bir bulgu yoktu. 104. bölümün final sahnesiyle beraber Firaz ve Doğa'nın aşk yaşadığını resmen öğrendik.
Gözümüzün nuru Kızılcık Şerbeti'nin 4. sezonu sosyal medyada bomba etkisi yarattı.
İşte Firaz ve Doğa aşkının ifşa olduğu o sahne:
Peki, siz bu yasak aşk hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...
