İddialar Doğru Çıktı! Kızılcık Şerbeti'nde Doğa ve Firaz Yasak Aşk Yaşıyor!

Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
12.09.2025 - 23:57

Show TV'nin rekortmen dizisi Kızılcık Şerbeti, sezona bomba bir geri dönüş yaptı. Yeni sezon çekimlerinde Firaz ve Doğa aşkına dair pek çok iddia dolaşsa da ikili arasındaki yasak ilişkiye dair net bir bulgu yoktu. 104. bölümün final sahnesiyle beraber Firaz ve Doğa'nın aşk yaşadığını resmen öğrendik.

Gözümüzün nuru Kızılcık Şerbeti'nin 4. sezonu sosyal medyada bomba etkisi yarattı.

4. sezon fragmanında Firaz ve Doğa'nın aşk yaşadığına dair bazı ipuçları gördüğümüz için söz konusu yasak aşk konusunda güçlü iddialar ortaya atılmaya başlamıştı. Fakat yine de buna inanmak istememiştik. 104. bölümüyle 4. sezonu başlayan Şerbo'da beklenen oldu. Doğa ve Firaz'ın yasak aşkı bölüm sonundaki sahneyle ifşa oldu.

İşte Firaz ve Doğa aşkının ifşa olduğu o sahne:

Peki, siz bu yasak aşk hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

twitter.com

