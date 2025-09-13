onedio
Kızılcık Şerbeti'nde Firaz-Doğa İkilisine Tepki Gösteren Sıla Türkoğlu Seyirciden Anında Azarı Yedi!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
13.09.2025 - 13:39

Kızılcık Şerbeti yeni sezonuyla ekrana döner dönmez izleyiciyi şaşkına çevirdi. Aylarca büyük bir merakla beklenen dizide kimsenin aklına gelmeyen bir senaryo karşımızdaydı. Doğa ile Firaz’ın yakınlaştığı ve yasak bir ilişki yaşamaya başladıkları sahne, izleyiciyi adeta ekrana kilitledi. Ancak bu beklenmedik gelişme aynı zamanda tepkileri de beraberinde getirdi. 

Sosyal medyada dizinin yeni sezonu üzerine yüzlerce yorum paylaşıldı. Çoğu seyirci, uzun süreli aranın ardından böylesine bir hikayeyle karşılaşmaktan keyif almadığını belirtti. Özellikle Doğa karakterinin bu yola sürüklenmesi, izleyicinin büyük kısmında hayal kırıklığı yarattı. Hal böyle olunca Sıla Türkoğlu da durumdan memnun olmadığına dair bir tweet attı. Ancak izleyiciler durur mu? Sıla Türkoğlu’na tepkileriyle adeta ortalığı yangın yerine çevirdiler!

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
