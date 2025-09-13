onedio
TRT 1'in Sevilen Dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı'na Hollywood'dan Oyuncu Transferi

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
13.09.2025 - 15:13

Tarih sahnesinde unutulmaz izler bırakan Fatih Sultan Mehmed’in hayatını ekranlara taşıyan “Mehmed: Fetihler Sultanı”, her bölümüyle seyirciyi heyecanlandırmaya devam ediyor. Güçlü prodüksiyonu, uluslararası oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikâyesiyle dikkat çeken diziye bir yıldız isim daha katıldı.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

Osmanlı tarihinin en güçlü hükümdarlarından Fatih Sultan Mehmed’in yaşamını anlatan “Mehmed: Fetihler Sultanı” dizisi oyuncu kadrosunu genişletmeye devam ediyor.

Dizinin yapımcısı olan Miray Yapım, daha önce projeye dahil olan Ghassan Mesud ve Luca Peros’un ardından bu kez Hollywood’un yükselen isimlerinden biriyle anlaşmaya vardı.

Mehmed: Fetihler Sultanı dizisi için Hollywood yıldızı Alexander Uloom ile anlaşmaya varıldı.

Son olarak Prime Video’da yayınlanan House of David dizisinde dikkat çeken Uloom, yeni projede Asr-ı Saadet döneminin önde gelen kahramanlarından Bin Velid karakterine hayat verecek.

Esra Demirci
