TRT 1'in Sevilen Dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı'na Hollywood'dan Oyuncu Transferi
Tarih sahnesinde unutulmaz izler bırakan Fatih Sultan Mehmed’in hayatını ekranlara taşıyan “Mehmed: Fetihler Sultanı”, her bölümüyle seyirciyi heyecanlandırmaya devam ediyor. Güçlü prodüksiyonu, uluslararası oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikâyesiyle dikkat çeken diziye bir yıldız isim daha katıldı.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
Osmanlı tarihinin en güçlü hükümdarlarından Fatih Sultan Mehmed’in yaşamını anlatan “Mehmed: Fetihler Sultanı” dizisi oyuncu kadrosunu genişletmeye devam ediyor.
Mehmed: Fetihler Sultanı dizisi için Hollywood yıldızı Alexander Uloom ile anlaşmaya varıldı.
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
