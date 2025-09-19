Olaylar Bitmiyor: Arka Sokaklar'a Geri Dönen Ali, Hüsnü'yü Vurdu!
Kanal D'nin fenomen dizisi Arka Sokaklar'ın Ali'si diziye geri döndü. Yeni sezonun 2. bölümünde Ali ve Hüsnü karşılaştı. Kanal D'nin yayınladığı ön lzlemede Ali'nin Hüsnü'yü vurduğunu görüyoruz. O anlar kısa sürede sosyal medyada viral oldu.
Arka Sokaklar'da Ali'nin Hüsnü'yü vurduğu anları buradan izleyebilirsiniz:
Fenomen dizi Arka Sokaklar 20. sezonuyla ekranlara geri döndü.
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
