onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Olaylar Bitmiyor: Arka Sokaklar'a Geri Dönen Ali, Hüsnü'yü Vurdu!

Olaylar Bitmiyor: Arka Sokaklar'a Geri Dönen Ali, Hüsnü'yü Vurdu!

Arka Sokaklar
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
19.09.2025 - 21:08

Kanal D'nin fenomen dizisi Arka Sokaklar'ın Ali'si diziye geri döndü. Yeni sezonun 2. bölümünde Ali ve Hüsnü karşılaştı. Kanal D'nin yayınladığı ön lzlemede Ali'nin Hüsnü'yü vurduğunu görüyoruz. O anlar kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Arka Sokaklar'da Ali'nin Hüsnü'yü vurduğu anları buradan izleyebilirsiniz:

Fenomen dizi Arka Sokaklar 20. sezonuyla ekranlara geri döndü.

Fenomen dizi Arka Sokaklar 20. sezonuyla ekranlara geri döndü.

Alp Korkmaz'ın canlandırdığı Ali karakteri dizinin 20. sezonunda kadroya geri döndü fakat Rıza Baba ve ekiple nasıl bir araya geleceğini hala bilmiyoruz. 20. sezonun 2. bölümünden ön izleme yayınlayan Kanal D, Ali ve Hüsnü'nün yıllar sonra karşılaştığını ve Ali'nin Hüsnü'yü gözünü bile kırpmadan vurduğu ön izlemeyi yayınladı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
7
2
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın