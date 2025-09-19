Kim Milyoner Olmak İster’de Yarışmacının Joker Kullandığı Soru Karşısında Seyirci “Yok Artık” Dedi

Kim Milyoner Olmak İster yarışması geçtiğimiz akşam (18 Eylül Perşembe) yeni bölümüyle izleyiciyle buluştu. Bildiğiniz üzere evde koltukta otururken soruları yanıtlamak ve stüdyoda yanıtlamak epey farklı oluyor. Stüdyonun yarattığı heyecan bir başka. İşte tam da buna örnek bir an yaşandı. Gelin detaylara geçelim!

Kaynak: ATV