onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Kim Milyoner Olmak İster’de Yarışmacının Joker Kullandığı Soru Karşısında Seyirci “Yok Artık” Dedi

Kim Milyoner Olmak İster’de Yarışmacının Joker Kullandığı Soru Karşısında Seyirci “Yok Artık” Dedi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
19.09.2025 - 14:15

Kim Milyoner Olmak İster yarışması geçtiğimiz akşam (18 Eylül Perşembe) yeni bölümüyle izleyiciyle buluştu. Bildiğiniz üzere evde koltukta otururken soruları yanıtlamak ve stüdyoda yanıtlamak epey farklı oluyor. Stüdyonun yarattığı heyecan bir başka. İşte tam da buna örnek bir an yaşandı. Gelin detaylara geçelim!

Kaynak: ATV

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Genç kadın, soru karşısında ne cevap vereceğini bilemedi.

Genç kadın, soru karşısında ne cevap vereceğini bilemedi.

“Hangisi günümüzde var olan bir ülkenin adıdır?” sorusu ekranlara geldi. Yanıtlar ise “Lazanya, Pandispanya, Letonya ve Sardunya” şeklindeydi. Genç kadın jokerini kullanmaya karar verdi.

Şıklar elendi ve “Lazanya ile Letonya” seçenekleri kaldı.

Şıklar elendi ve “Lazanya ile Letonya” seçenekleri kaldı.

Genç kadın, Oktay Kaynarca’nın “Lazanya neydi?” demesiyle birlikte makarna olduğunu hatırladı. Ancak heyecanı jokerinin gitmesine sebep oldu. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
8
7
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın