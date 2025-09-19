Kelepçeleyip Mezara Kapatıyormuş: Müge Anlı’dan Yüzünü Göstermeyen Üfürükçüye “Şarlatan” Çıkışı
Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan Ayşe adlı kadın, anlattığı olaylarla akıllara durgunluk verdi. 38 yıllık eşi Muhammet Kurtgöz'ün ortalıktan kaybolduğunu söyleyen Ayşe Kurtgöz, eşinin kandırıldığını iddia etti. Bugün ise eşi yayına bağlandı ve yüzünü göstermeden sorulara yanıt verdi. Müge Anlı’nın adeta sabır testi verdiği anlar ekranlara da damga vurdu.
İnsanların kelepçelenip diri diri mezara sokulması karşısında Müge Anlı öfkesine hakim olamadı ve “Şarlatansınız” sözlerini dile getirdi. Gelin yayından kesitleri birlikte izleyelim!
İki ayrı şehirde mezarlı evler olduğu söylenmişti.
