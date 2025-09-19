onedio
Kelepçeleyip Mezara Kapatıyormuş: Müge Anlı’dan Yüzünü Göstermeyen Üfürükçüye “Şarlatan” Çıkışı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
19.09.2025 - 12:46

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan Ayşe adlı kadın, anlattığı olaylarla akıllara durgunluk verdi. 38 yıllık eşi Muhammet Kurtgöz'ün ortalıktan kaybolduğunu söyleyen Ayşe Kurtgöz, eşinin kandırıldığını iddia etti. Bugün ise eşi yayına bağlandı ve yüzünü göstermeden sorulara yanıt verdi. Müge Anlı’nın adeta sabır testi verdiği anlar ekranlara da damga vurdu.

İnsanların kelepçelenip diri diri mezara sokulması karşısında Müge Anlı öfkesine hakim olamadı ve “Şarlatansınız” sözlerini dile getirdi. Gelin yayından kesitleri birlikte izleyelim!

Dün yaşananlardan burada bahsetmiştik 👇

İşte detaylar 👇

Mezarın olduğu ev 👇

İki ayrı şehirde mezarlı evler olduğu söylenmişti.

Müge Anlı’nın ekibi evlerden birini ziyaret etti ve o anlar canlı yayına aktarıldı. Zaman zaman benzeri olayların aydınlığa kavuştuğuna şahit oluyoruz. Bakalım netice ne yönde olacak?

