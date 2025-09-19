Kısmetse Olur Yarışmacısı Cansel Ayanoğlu Kızını Fakirle Evlendirmeyeceğini Söylediği Anlarla Gündem Oldu
Kısmetse Olur yarışmasıyla ünlenen Cansel Ayanoğlu, zaman zaman gündeme gelen isimlerden. Yarışmada pembe kostümleri, kokoş tiplemesi epey ilgi çekmiş ve kendisi ünlenmişti. Bir kız çocuğu annesi olan Cansel Ayanoğlu, kızıyla da magazinde anılıyor. Şimdiyse bir röportajındaki sözleri dikkat çekti. Gelin o anlara geçelim!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte detaylar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Cansel Ayanoğlu, kızının estetiksiz haline benzediğini söylemesiyle de gündem olmuştu zamanında.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın