Kısmetse Olur Yarışmacısı Cansel Ayanoğlu Kızını Fakirle Evlendirmeyeceğini Söylediği Anlarla Gündem Oldu

Kısmetse Olur Yarışmacısı Cansel Ayanoğlu Kızını Fakirle Evlendirmeyeceğini Söylediği Anlarla Gündem Oldu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
19.09.2025 - 11:15

Kısmetse Olur yarışmasıyla ünlenen Cansel Ayanoğlu, zaman zaman gündeme gelen isimlerden. Yarışmada pembe kostümleri, kokoş tiplemesi epey ilgi çekmiş ve kendisi ünlenmişti. Bir kız çocuğu annesi olan Cansel Ayanoğlu, kızıyla da magazinde anılıyor. Şimdiyse bir röportajındaki sözleri dikkat çekti. Gelin o anlara geçelim!

İşte detaylar 👇

Cansel Ayanoğlu, kızının estetiksiz haline benzediğini söylemesiyle de gündem olmuştu zamanında.

Cansel Ayanoğlu, kızının estetiksiz haline benzediğini söylemesiyle de gündem olmuştu zamanında.

Eski haline benzediği için kızıyla paylaşımlar yapmadığını da eklemişti. Şimdiyse “Fakire kız yok” sözleri dile düştü. Ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

