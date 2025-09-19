Kısmetse Olur Yarışmacısı Cansel Ayanoğlu Kızını Fakirle Evlendirmeyeceğini Söylediği Anlarla Gündem Oldu

Kısmetse Olur yarışmasıyla ünlenen Cansel Ayanoğlu, zaman zaman gündeme gelen isimlerden. Yarışmada pembe kostümleri, kokoş tiplemesi epey ilgi çekmiş ve kendisi ünlenmişti. Bir kız çocuğu annesi olan Cansel Ayanoğlu, kızıyla da magazinde anılıyor. Şimdiyse bir röportajındaki sözleri dikkat çekti. Gelin o anlara geçelim!