Kuruluş Orhan'ın Yeni Başrolleri Mert Yazıcıoğlu ve Mahassine Merabet'ten İlk Kareler Geldi!

Kuruluş Orhan’ın Yeni Başrolleri Mert Yazıcıoğlu ve Mahassine Merabet’ten İlk Kareler Geldi!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
18.09.2025 - 18:09

Kuruluş Osman dizisinde başrol Burak Özçivit’in diziden ayrılmasıyla birlikte değişimler adeta çorap söküğü gibi gelmişti. Özellikle yeni başrollerin kim olacağı merak konusuydu ve Mert Yazıcıoğlu Orhan karakteri için anlaşmaya varmıştı. Ardından ise Mahassine Merabet kadın başrol rolü için imza atmıştı. Şimdiyse ikilinin ilk kareleri paylaşıldı. Gelin birlikte görelim!

Mert Yazıcıoğlu’nun hayranları onu yeni sezonda da ekranlarda göreceği için heyecanlı. 👇

Mert Yazıcıoğlu’nun hayranları onu yeni sezonda da ekranlarda göreceği için heyecanlı. 👇

Dizinin adına dair uzun süre tartışmalar sürdü. Sultan Orhan, Orhan Bey, Kuruluş Orhan derken epey bi’ kararsızlık yaşanmıştı. Sonuç olarak diziyi Kuruluş Orhan adıyla ekranlarda izleyeceğiz.

Ve partnerlerin ilk pozu 👇

Ve partnerlerin ilk pozu 👇

Mert Yazıcıoğlu’na kimin eşlik edeceği de merak edilenlerdendi. Alina Boz iddiaları medyaya yansımıştı ancak Mahassine Merabet’in başrol olacağı kısa sürede açıklığa kavuşturulmuştu.

İkiliyi nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım!

Yorum Yazın