Kuruluş Orhan’ın Yeni Başrolleri Mert Yazıcıoğlu ve Mahassine Merabet’ten İlk Kareler Geldi!

Kuruluş Osman dizisinde başrol Burak Özçivit’in diziden ayrılmasıyla birlikte değişimler adeta çorap söküğü gibi gelmişti. Özellikle yeni başrollerin kim olacağı merak konusuydu ve Mert Yazıcıoğlu Orhan karakteri için anlaşmaya varmıştı. Ardından ise Mahassine Merabet kadın başrol rolü için imza atmıştı. Şimdiyse ikilinin ilk kareleri paylaşıldı. Gelin birlikte görelim!