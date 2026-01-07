onedio
Türkiye'de Davayı Kazanmıştı: İki Kanal Daha Kalıcı Olarak Kapatılıyor!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
07.01.2026 - 16:31

Sky kanallarının bu hafta 'kalıcı olarak kapanacağı' ve 2026'da yapılacak ilk büyük değişiklik kapsamında TV rehberinde onlarca değişiklik açıklandığı duyuruldu. British SKY Broadcasting Group PLC ve British SKY Broadcasting Ltd. şirketleri Türkiye'de yayında olan SkyTurk kanalına dava açmış ve 8 yıl süren davayı kazanmıştı.

Sky, Sky Glass, Sky Q, Sky Stream kanalları TV rehberinde büyük değişiklikler yapıyor.

Geçtiğimiz hafta Sky Harry Potter ve Jurassic Park kanallarının sırasıyla Sky Family HD ve Action HD ile değiştirilmişti. Tüm MTV kanallarının kapanmasının ardından, Sky kanallarından Sky Exclusives'in Sky Sci-Fi olarak yeniden adlandırılacağı ve çocuk kanalları olan Pop ve TinyPop kanallarının 6 Ocak itibarıyla tamamen kapatılacağı öğrenildi.

British SKY Broadcasting Group PLC ve British SKY Broadcasting Ltd. şirketleri, 2006’da Türkiye'de yayında olan SkyTurk kanalına dava açmış ve 8 yıl süren telif davasını kazanmışlardı. Kanalın adı önce SKY360, ardından 360 TV olarak değiştirilmişti.

