RTÜK'ten Ceza Yağmuru: Netflix ve HBO Max'in de Aralarında Bulunduğu 5 Dijital Platforma Üst Sınırdan Ceza!

Disney+ platformunda yayınlanan “All of Us Strangers” adlı 2023 yapımlı filmde eş cinselliğin uzun sahnelerle yansıtılıp olumlandığı diyalogların yer aldığı, aile değerlerini hiçe sayan ve toplumun ortak değerleriyle çatışan sahnelerin bulunması nedeniyle platforma %3 idari para cezası ve katalogdan çıkarma cezası uygulanmasına karar verildi.

Prime Video’da yayınlanan “Those About To Die” dizisinde yer alan kanlı infaz ve şiddet sahneleriyle birlikte eş cinsel ilişkilerin cinsellik içeren sahnelerle sunulmasının genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesinin ihlali olarak değerlendirildi. Prime Video'ya %3 idari para cezası ve katalogdan çıkarma cezası uygulandı.

Netflix’te yayınlanan “Kobalt Mavisi” adlı filmde yer alan ve eş cinselliği özendiren sahnelere RTÜK toplantısında söz konusu içeriklerin toplumun millî ve manevi değerleriyle, genel ahlak ve ailenin korunması ilkesine aykırılık teşkil ettiği gerekçesiyle platforma %3 idari para cezası ve katalogdan çıkarma cezası uygulandı.

HBO Max'te yayınlanan “Looking: The Movie” filmde eş cinsel ilişkilerin ve çıplaklığın yoğun olarak kullanıldığı ifade edilerek, platforma müstehcenlik ile genel ahlakı ve ailenin korunması ilkelerini ihlal ettiği gerekçesiyle %3 idari para cezası ve katalogdan çıkarma cezası uygulandı.