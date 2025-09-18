onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
RTÜK'ten Ceza Yağmuru: Netflix ve HBO Max'in de Aralarında Bulunduğu 5 Dijital Platforma Üst Sınırdan Ceza!

RTÜK'ten Ceza Yağmuru: Netflix ve HBO Max'in de Aralarında Bulunduğu 5 Dijital Platforma Üst Sınırdan Ceza!

RTÜK
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
18.09.2025 - 14:51

RTÜK, 2025 aile yılı kapsamında 2025 Aile Yılı kapsamında dijital medya ve televizyon içeriklerini incelemeye aldı. İçerikleri aile değerlerine uygun hale getirmeyi, çocukları zararlı içeriklerden korumayı, Türk aile yapısını ve millî-manevi değerleri tehdit eden yapımlarla mücadele etmeyi amaçladığını dile getiren RTÜK, 5 dijital platforma birden üst sınırdan ceza verdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

2025 Aile Yılı kapsamında dijital medya ve televizyon içeriklerini incelemeye alan RTÜK'ten 5 yayın platformuna ceza yağdı.

2025 Aile Yılı kapsamında dijital medya ve televizyon içeriklerini incelemeye alan RTÜK'ten 5 yayın platformuna ceza yağdı.

Son olarak Kızılcık Şerbeti'ne inceleme başlatan RTÜK'ten, 5 dijital platform için ağır cezalar geldi. RTÜK, yayın ihlali yaptığına karar verdiği 5 dijital platformda yer alan bazı yapımlara üst sınırdan para cezası ve katalogdan çıkarma kararı aldı.

RTÜK, Disney+, Prime Video, Mubi, Netflix ve HBO Max'a üst sınırdan ceza kesti.

RTÜK, Disney+, Prime Video, Mubi, Netflix ve HBO Max'a üst sınırdan ceza kesti.

  • Disney+ platformunda yayınlanan “All of Us Strangers” adlı 2023 yapımlı filmde eş cinselliğin uzun sahnelerle yansıtılıp olumlandığı diyalogların yer aldığı, aile değerlerini hiçe sayan ve toplumun ortak değerleriyle çatışan sahnelerin bulunması nedeniyle platforma %3 idari para cezası ve katalogdan çıkarma cezası uygulanmasına  karar verildi.

  • Prime Video’da yayınlanan “Those About To Die” dizisinde yer alan kanlı infaz ve şiddet sahneleriyle birlikte eş cinsel ilişkilerin cinsellik içeren sahnelerle sunulmasının genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesinin ihlali olarak değerlendirildi. Prime Video'ya %3 idari para cezası ve katalogdan çıkarma cezası uygulandı.

  • Netflix’te yayınlanan “Kobalt Mavisi” adlı filmde yer alan ve eş cinselliği özendiren sahnelere RTÜK toplantısında söz konusu içeriklerin toplumun millî ve manevi değerleriyle, genel ahlak ve ailenin korunması ilkesine aykırılık teşkil ettiği gerekçesiyle platforma %3 idari para cezası ve katalogdan çıkarma cezası uygulandı.

  • HBO Max'te yayınlanan “Looking: The Movie” filmde eş cinsel ilişkilerin ve çıplaklığın yoğun olarak kullanıldığı ifade edilerek, platforma müstehcenlik ile genel ahlakı ve ailenin korunması ilkelerini ihlal ettiği gerekçesiyle %3 idari para cezası ve katalogdan çıkarma cezası uygulandı.

  • MUBI'de yer alan Benedetta adlı filmin ise pornografi düzeyine varan ve utanç duygusunu hiçe sayan müstehcen içerikler barındırdığı ifade edildi. Yalnızca genel ahlaka değil, aynı zamanda inançlara yönelik açık bir saygısızlık teşkil eden içerikle ilgili söz konusu platforma, müstehcenlik ile genel ahlakı ve ailenin korunması ilkelerini ihlal ettiği gerekçesiyle platforma %3 idari para cezası ve katalogdan çıkarma cezası uygulandı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
62
31
9
9
2
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın