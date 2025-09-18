RTÜK'ten Ceza Yağmuru: Netflix ve HBO Max'in de Aralarında Bulunduğu 5 Dijital Platforma Üst Sınırdan Ceza!
RTÜK, 2025 aile yılı kapsamında 2025 Aile Yılı kapsamında dijital medya ve televizyon içeriklerini incelemeye aldı. İçerikleri aile değerlerine uygun hale getirmeyi, çocukları zararlı içeriklerden korumayı, Türk aile yapısını ve millî-manevi değerleri tehdit eden yapımlarla mücadele etmeyi amaçladığını dile getiren RTÜK, 5 dijital platforma birden üst sınırdan ceza verdi.
2025 Aile Yılı kapsamında dijital medya ve televizyon içeriklerini incelemeye alan RTÜK'ten 5 yayın platformuna ceza yağdı.
RTÜK, Disney+, Prime Video, Mubi, Netflix ve HBO Max'a üst sınırdan ceza kesti.
