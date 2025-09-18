Eşref Rüya’da Kardeşinin Ölüm Haberini Aldığı Anlarda Demet Özdemir’in Oyunculuğu X’te Gündem Oldu!
Eşref Rüya sezon arasının ardından nihayet ekranlara dönüş yaptı. Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir’in başrolde olduğu dizi yeni sezonun ilk bölümüyle yine gündem olmayı başardı. Demet Özdemir’in hayat verdiği Nisan karakterinin kardeşi olan Afra’nın ölümü geceye damga vuran olaylardandı. Asıl olarak ise Nisan karakterinin olaya verdiği tepki yani Demet Özdemir’in oyunculuğu konuşuldu. Özdemir’in duyguları aktarmadaki başarısına X’te övgüler yağdı. Gelin detaylara geçelim!
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
