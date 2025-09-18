Özge Özpirinçci ve Salih Bademci’nin Yeniden Partner Olduğu Sakıncalı Dizisinin İlk Tanıtımı Yayınlandı!

İlk ve Son dizisiyle partner olan Özge Özpirinçci ve Salih Bademci ikilisi öylesine sevildi ki, hal böyle olunca yapım şirketleri de onları ana akımda yeniden buluşturmaya karar verdi. İlk ve Son’da toksik bir aşk hikayesiyle ikiliyi izlemiştik. Şimdiyse bambaşka bir hikaye için sete çıktılar. NOW’da yayınlanacak Sakıncalı dizisi için bir araya geldiler. Merakla beklenen dizinin ilk tanıtımı bugün yayınlandı. Gelin birlikte izleyelim!