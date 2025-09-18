onedio
article/comments
Özge Özpirinçci ve Salih Bademci'nin Yeniden Partner Olduğu Sakıncalı Dizisinin İlk Tanıtımı Yayınlandı!

Özge Özpirinçci ve Salih Bademci’nin Yeniden Partner Olduğu Sakıncalı Dizisinin İlk Tanıtımı Yayınlandı!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
18.09.2025 - 17:39

İlk ve Son dizisiyle partner olan Özge Özpirinçci ve Salih Bademci ikilisi öylesine sevildi ki, hal böyle olunca yapım şirketleri de onları ana akımda yeniden buluşturmaya karar verdi. İlk ve Son’da toksik bir aşk hikayesiyle ikiliyi izlemiştik. Şimdiyse bambaşka bir hikaye için sete çıktılar. NOW’da yayınlanacak Sakıncalı dizisi için bir araya geldiler. Merakla beklenen dizinin ilk tanıtımı bugün yayınlandı. Gelin birlikte izleyelim!

İşte ilk tanıtım 👇

Sakıncalı’nın yayın tarihi henüz açıklanmadı.

Eylül ayının sonunda ya da ekim ayının başında izleyiciyle buluşması planlanıyor. Dizide Özge Özpirinçci’nin hayat verdiği Süreyya karakterinin zorlu hayatı üzerine kurulu bir hikaye izleyeceğiz. Bakalım neler olacak?

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
