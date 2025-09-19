Halef: Köklerin Çağrısı İzleyicileri Tarafını Seçti! Biran Damla Yılmaz’a Övgüler Yağdı

Merakla beklenen Halef: Köklerin Çağrısı dizisi geçtiğimiz akşam ilk bölümüyle ekrana geldi. Aşiret temalı diziler, izleyici tarafından epey rağbet görüyor. Halef’in etkileşimi ise reytingler açıklanınca anlaşılacak. Ancak Biran Damla Yılmaz, Aybüke Pusat ve İlhan Şen’in başrolündeki dizi için X alemi çoktan övgülere başladı. Özellikle de Biran Damla Yılmaz’ın oyunculuğu ve karakteri öne çıktı. Gelin tepkilere birlikte bakalım!