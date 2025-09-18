Doğa-Firaz Aşkı Fatih’in Rüyası mıydı? Kızılcık Şerbeti’nden Paylaşılan Hastane Görüntüleri ve Rüya İddiası
Geçtiğimiz hafta yeni sezonuyla ekranlara dönen Kızılcık Şerbeti, Doğa ve Firaz karakterlerinin yasak aşkıyla sansasyon yaratmıştı. İzleyicilerin tepkileri kısa sürede çığ gibi büyümüş, RTÜK de dizi hakkında soruşturma başlatmıştı. Şimdiyse Kızılcık Şerbeti yeni bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Ancak merak edilen bir durum var ki o da senaryonun değişip değişmeyeceği. Konuya dair bir iddia sosyal medyada gündem oldu. Gelin detaylara geçelim…
Doğa ve Firaz’ın yasak aşkına dair tepkiler hala sürüyor.
Fatih’in hastanede yattığı görüntüler de “Doğa-Firaz aşkı Fatih’in rüyası mı” dedirtti.
