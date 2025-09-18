onedio
Doğa-Firaz Aşkı Fatih'in Rüyası mıydı? Kızılcık Şerbeti'nden Paylaşılan Hastane Görüntüleri ve Rüya İddiası

Doğa-Firaz Aşkı Fatih’in Rüyası mıydı? Kızılcık Şerbeti’nden Paylaşılan Hastane Görüntüleri ve Rüya İddiası

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
18.09.2025 - 21:24

Geçtiğimiz hafta yeni sezonuyla ekranlara dönen Kızılcık Şerbeti, Doğa ve Firaz karakterlerinin yasak aşkıyla sansasyon yaratmıştı. İzleyicilerin tepkileri kısa sürede çığ gibi büyümüş, RTÜK de dizi hakkında soruşturma başlatmıştı. Şimdiyse Kızılcık Şerbeti yeni bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor. Ancak merak edilen bir durum var ki o da senaryonun değişip değişmeyeceği. Konuya dair bir iddia sosyal medyada gündem oldu. Gelin detaylara geçelim…

Doğa ve Firaz’ın yasak aşkına dair tepkiler hala sürüyor.

Doğa ve Firaz'ın yasak aşkına dair tepkiler hala sürüyor.

Diziye başlatılan soruşturmanın ardından senaryoda değişiklik olacağı iddialar arasında. Özellikle de karakterlerden birinin komada olmasıyla gördüğü rüya olacağına dair söylentiler var.

Fatih’in hastanede yattığı görüntüler de “Doğa-Firaz aşkı Fatih’in rüyası mı” dedirtti.

Fatih'in hastanede yattığı görüntüler de "Doğa-Firaz aşkı Fatih'in rüyası mı" dedirtti.

Soruşturmanın senaryoyu etkileyeceği ve Doğa-Firaz aşkının sürdürülmeyeceği söyleniyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

