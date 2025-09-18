Direk Dansçılarının Hayat Hikayesini Anlatacak Olan Sultana Filmine Bir Oyuncu Daha Katıldı!
Rodi Medya ile Saros Film iş birliğiyle hazırlanan Sultana filmi, yedi direk dansçısının hayat hikayelerini ekrana taşıyacak. Senaryoyu ödüllü Mukadderat filmiyle tanınan Erdi Işık kaleme aldı. Yönetmen ise Ali Kemal Güven. Film İstanbul’un gece kulüplerinde çekilecek. Şimdiyse kadroya bir isim daha katıldı. Gelin detaylara geçelim!
Kaynak: Birsen Altuntaş
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Filmde Tuba Büyüküstün Meral olarak yer alacakken, Derya Pınar Ak Anna’yı; Seray Kaya Tülay’ı üstlenecek.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Şirin Sultan Saldamlı, Nezo karakterini canlandırmak üzere kadroya katıldı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın