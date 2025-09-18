onedio
Direk Dansçılarının Hayat Hikayesini Anlatacak Olan Sultana Filmine Bir Oyuncu Daha Katıldı!

Direk Dansçılarının Hayat Hikayesini Anlatacak Olan Sultana Filmine Bir Oyuncu Daha Katıldı!

18.09.2025 - 20:44

Rodi Medya ile Saros Film iş birliğiyle hazırlanan Sultana filmi, yedi direk dansçısının hayat hikayelerini ekrana taşıyacak. Senaryoyu ödüllü Mukadderat filmiyle tanınan Erdi Işık kaleme aldı. Yönetmen ise Ali Kemal Güven. Film İstanbul’un gece kulüplerinde çekilecek. Şimdiyse kadroya bir isim daha katıldı. Gelin detaylara geçelim!

Kaynak: Birsen Altuntaş

Filmde Tuba Büyüküstün Meral olarak yer alacakken, Derya Pınar Ak Anna'yı; Seray Kaya Tülay'ı üstlenecek.

Filmde Tuba Büyüküstün Meral olarak yer alacakken, Derya Pınar Ak Anna’yı; Seray Kaya Tülay’ı üstlenecek.

Begüm Akkaya, Itır Esen, Rojbin Erden de kadroda. Kulüp sahnesi, müzik, dans ve sahne arkası yaşamın çatışmaları derinlemesine işlenecek. Çekimlerin kasım ayında başlayacağı konuşuluyor. 

Dansçıların özel anları, arkalarındaki mücadeleler ve yalnızlık da filmde yer alacak detaylar arasında.

Şirin Sultan Saldamlı, Nezo karakterini canlandırmak üzere kadroya katıldı.

Şirin Sultan Saldamlı, Nezo karakterini canlandırmak üzere kadroya katıldı.

Kendisi Mukadderat filmi başta olmak üzere, Atiye, İstanbul Üçlemesi: Meze, Şahsiyet, Başka Bir Gün, Aile ve Tarla Fareleri projelerinde yer almıştı.

