Mina Demirtaş, Derya Pınar Ak ve Onur Seyit Yaran OGM’nin Yeni Filmi İçin Kamera Karşısına Geçiyor!

Kızıl Goncalar dizisinde Zeynep karakterine hayat veren Mina Demirtaş, yıldızı parlayan genç oyunculardan olmuştu. Kısa sürede popülerleşti ve ününe ün katmaya da devam edecek gibi görünüyor. Filmde ise Derya Pınar Ak’ın karakterinin kızı Selin’i oynayacak.

Derya Pınar Ak da Zeynep rolüyle karşımızda olacak. Kendisi son zamanların en beğenilenlerinden. Doğal güzelliğiyle insanı adeta büyülüyor.

Bakalım nasıl bir film izleyeceğiz? Detayları aktarıyor olacağız!