Mina Demirtaş, Derya Pınar Ak ve Onur Seyit Yaran OGM’nin Yeni Filmi İçin Kamera Karşısına Geçiyor!

18.09.2025 - 18:53

OGM Pictures, Amazon Prime platformunda yayınlanmak üzere yeni film hazırlığında olduğunu duyurdu. Yaz Evi adıyla izleyiciyle buluşacak olan filmin başrol oyuncuları ise beğenileri topladı. Sektörün genç yıldızlarını bir araya getirecek olan Yaz Evi, Erdem Tepegöz’ün yönetmenliğinde çekilecek. Gelin detaylara geçelim!

Kardeşlerim dizisiyle adını hafızalara kazıyan Onur Seyit Yaran, Sinan karakterine hayat verecek.

Mankenlik kariyeriyle sektöre giriş yapan Onur Seyit Yaran, Yaz Evi filmiyle sete dönüş hazırlığında. Kardeşlerim dizisindeki performansıyla genç kızların rüyası olmuş, hayran kitlesini epey kalabalıklaştırmıştı.

Mina Demirtaş ve Derya Pınar Ak da kadroda heyecan yaratan isimlerden oldu!

Kızıl Goncalar dizisinde Zeynep karakterine hayat veren Mina Demirtaş, yıldızı parlayan genç oyunculardan olmuştu. Kısa sürede popülerleşti ve ününe ün katmaya da devam edecek gibi görünüyor. Filmde ise Derya Pınar Ak’ın karakterinin kızı Selin’i oynayacak.

Derya Pınar Ak da Zeynep rolüyle karşımızda olacak. Kendisi son zamanların en beğenilenlerinden. Doğal güzelliğiyle insanı adeta büyülüyor.

Bakalım nasıl bir film izleyeceğiz? Detayları aktarıyor olacağız!

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
