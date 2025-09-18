Mina Demirtaş, Derya Pınar Ak ve Onur Seyit Yaran OGM’nin Yeni Filmi İçin Kamera Karşısına Geçiyor!
OGM Pictures, Amazon Prime platformunda yayınlanmak üzere yeni film hazırlığında olduğunu duyurdu. Yaz Evi adıyla izleyiciyle buluşacak olan filmin başrol oyuncuları ise beğenileri topladı. Sektörün genç yıldızlarını bir araya getirecek olan Yaz Evi, Erdem Tepegöz’ün yönetmenliğinde çekilecek. Gelin detaylara geçelim!
Kardeşlerim dizisiyle adını hafızalara kazıyan Onur Seyit Yaran, Sinan karakterine hayat verecek.
Mina Demirtaş ve Derya Pınar Ak da kadroda heyecan yaratan isimlerden oldu!
