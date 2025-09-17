onedio
article/comments
article/share
Haberler
Dizi & Film
Kendine Yeni Bir Hayat Kurmuştu: Ebru Gündeş'in Eski Eşi Reza Zarrab'ın Hayatı Netflix'te Dizi Oluyor!

Kendine Yeni Bir Hayat Kurmuştu: Ebru Gündeş'in Eski Eşi Reza Zarrab'ın Hayatı Netflix'te Dizi Oluyor!

Netflix
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
17.09.2025 - 15:31

Reza Zarrab'ın ABD'deki yargılama sürecinin ardından hayat hikayesinin Netflix'e satıldığı öğrenildi. Gazeteci Serdar Cebe'nin iddiasına göre, Reza Zarrab'ın hayatı dizi ya da belgesel olarak karşımıza çıkacak.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DOq0NaAkY...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İlk olarak Ebru Gündeş'le evliliği ile adını sıkça duymaya başladığımız Reza Zarrab, Türkiye ve ABD’de yolsuzluk ve rüşvet iddialarıyla uzun süre gündemde kalmıştı.

İlk olarak Ebru Gündeş'le evliliği ile adını sıkça duymaya başladığımız Reza Zarrab, Türkiye ve ABD’de yolsuzluk ve rüşvet iddialarıyla uzun süre gündemde kalmıştı.

Amerika’da yargılandıktan sonra itirafçı olan ve adını Aaron Goldsmith olarak değiştiren Zarrab'la ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Kısa süre önce Dilara Altıntop ile evlenen Reza Zarrab'ın hayat hikayesinin Netflix'e satıldığı ve dizi ya da belgesel olarak yayınlanacağı iddia edildi.

Gazeteci Serdar Cebe, Reza Zarrab'ın Netflix'le anlaştığını duyurdu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
10
6
2
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın