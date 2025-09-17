Kendine Yeni Bir Hayat Kurmuştu: Ebru Gündeş'in Eski Eşi Reza Zarrab'ın Hayatı Netflix'te Dizi Oluyor!
Reza Zarrab'ın ABD'deki yargılama sürecinin ardından hayat hikayesinin Netflix'e satıldığı öğrenildi. Gazeteci Serdar Cebe'nin iddiasına göre, Reza Zarrab'ın hayatı dizi ya da belgesel olarak karşımıza çıkacak.
İlk olarak Ebru Gündeş'le evliliği ile adını sıkça duymaya başladığımız Reza Zarrab, Türkiye ve ABD’de yolsuzluk ve rüşvet iddialarıyla uzun süre gündemde kalmıştı.
Gazeteci Serdar Cebe, Reza Zarrab'ın Netflix'le anlaştığını duyurdu.
