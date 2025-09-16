onedio
Wednesday Dizisinde Figüranlık Yapan Türk Gencin Heyecanı Bizlere de Tebessüm Ettirdi

Elif Sude Yenidoğan
16.09.2025 - 15:30

İlk sezonuyla dünya çapında yankı uyandıran Wednesday dizisi, geçtiğimiz ay ikinci sezonuyla Netflix’te izleyiciyle buluşmuştu. İkinci sezonu da en az ilk sezonu kadar sevildi. Şimdiyse dizide figüran olarak yer alan Volga Can Kaya’nın paylaşımıyla sizlerleyiz. Genç, projede kısa süre yer almış olsa da heyecanı bizlere de tebessüm ettirdi. Gelin birlikte izleyelim!

İşte o anlar 👇

Video sosyal medyada anında ilgi gördü.

Güzel yorumlar da, biraz espri katanlar da eksik olmadı. Siz ne düşünüyorsunuz? Buyurun yorumlara!

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
