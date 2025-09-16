Wednesday Dizisinde Figüranlık Yapan Türk Gencin Heyecanı Bizlere de Tebessüm Ettirdi

İlk sezonuyla dünya çapında yankı uyandıran Wednesday dizisi, geçtiğimiz ay ikinci sezonuyla Netflix’te izleyiciyle buluşmuştu. İkinci sezonu da en az ilk sezonu kadar sevildi. Şimdiyse dizide figüran olarak yer alan Volga Can Kaya’nın paylaşımıyla sizlerleyiz. Genç, projede kısa süre yer almış olsa da heyecanı bizlere de tebessüm ettirdi. Gelin birlikte izleyelim!