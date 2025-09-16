onedio
article/comments
Hollywood ve Marvel Filmlerinin Efsanevi Oyuncusu Robert Redford Hayatını Kaybetti!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
16.09.2025 - 15:44

Hollywood’un efsanevi ismi, Oscar ödüllü yönetmen ve oyuncu Robert Redford 89 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü aktörün 16 Eylül Salı sabahı Utah'taki evinde uykusunda hayatını kaybettiği öğrenildi.

Ünlü oyuncu ve yönetmenle ilgili acı haber reklam ve PR şirketi Rogers & Cowan PMK CEO'su Cindi Berger'den geldi. Berger, Robert Redford'un 16 Eylül Salı sabahı Utah'taki evinde uykusunda hayatını kaybettiğini açıkladı. Robert Berger'ın ölüm nedeni ise bilinmiyor.

TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
