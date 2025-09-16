onedio
Damla Sönmez Ödül Törenindeki Gelinlikten Hallice Elbisesiyle Kullanıcılar Tarafından Demode Bulundu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
16.09.2025 - 15:13

Geçtiğimiz aylarda Cannes 2025 kırmızı halısında boy gösteren Damla Sönmez, 26. Sadri Alışık Ödül Töreni'nde gelinliği andıran beyaz ve dantelli elbisesiyle tüm dikkatleri üzerine çekti.

Son yıllarda oyunculuk kariyerine ara vererek yapımcılık alanında da adımlar atan Sönmez, son olarak Cannes'da boy göstermişti.

'Güllerin Savaşı', 'Çukur', 'Sen Aydınlatırsın Geceyi', 'Saygı', 'Kurtuluş', 'Son Durak' ve '7 Yüz' gibi projelerle adından bahsettiren Damla Sönmez, sosyal medyadaki varlığıyla da çok konuşuluyor.

2025 Cannes Film Festivali'nde uluslararası arenada dikkatleri üzerine çeken Damla Sönmez 26. Sadri Alışık Ödül Töreni'ndeki tarzıyla dikkat çekti.

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
