Damla Sönmez Ödül Törenindeki Gelinlikten Hallice Elbisesiyle Kullanıcılar Tarafından Demode Bulundu!
Geçtiğimiz aylarda Cannes 2025 kırmızı halısında boy gösteren Damla Sönmez, 26. Sadri Alışık Ödül Töreni'nde gelinliği andıran beyaz ve dantelli elbisesiyle tüm dikkatleri üzerine çekti.
Son yıllarda oyunculuk kariyerine ara vererek yapımcılık alanında da adımlar atan Sönmez, son olarak Cannes'da boy göstermişti.
2025 Cannes Film Festivali'nde uluslararası arenada dikkatleri üzerine çeken Damla Sönmez 26. Sadri Alışık Ödül Töreni'ndeki tarzıyla dikkat çekti.
