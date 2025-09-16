Netflix Dizisi Beauty in Black’in Yeni Sezonu Yayınlanır Yayınlanmaz Listelerde Zirveye Tırmandı
Netflix’te uzun süredir beklenen Beauty in Black, ikinci sezonuyla birlikte ekranlara dönüş yaptı. İlk bölüm yayınlandıktan kısa süre sonra platformun popüler yapımları arasına girdi. Hikaye, Chicago’da genç kız Kimmie’nin karşılaştığı zorlukları anlatıyordu; evden uzaklaşması, çaresizlik içinde yaşaması, sonunda yaşamını değiştirecek yollar arayarak seks işçiliğine zorlanmasıyla izleyiciyi içine çekti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bu kez aile bağları, sırlar ve tehlikeli ilişkiler üzerine kurulu bir sezon var.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dizi ABD'de tüm rakiplerini geride bırakarak zirveye yerleşti.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın