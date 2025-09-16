onedio
Netflix Dizisi Beauty in Black'in Yeni Sezonu Yayınlanır Yayınlanmaz Listelerde Zirveye Tırmandı

Netflix Dizisi Beauty in Black’in Yeni Sezonu Yayınlanır Yayınlanmaz Listelerde Zirveye Tırmandı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
16.09.2025 - 15:58

Netflix’te uzun süredir beklenen Beauty in Black, ikinci sezonuyla birlikte ekranlara dönüş yaptı. İlk bölüm yayınlandıktan kısa süre sonra platformun popüler yapımları arasına girdi. Hikaye, Chicago’da genç kız Kimmie’nin karşılaştığı zorlukları anlatıyordu; evden uzaklaşması, çaresizlik içinde yaşaması, sonunda yaşamını değiştirecek yollar arayarak seks işçiliğine zorlanmasıyla izleyiciyi içine çekti.

Bu kez aile bağları, sırlar ve tehlikeli ilişkiler üzerine kurulu bir sezon var.

Bu kez aile bağları, sırlar ve tehlikeli ilişkiler üzerine kurulu bir sezon var.

Taylor Polidore Williams ve Crystal Stewart’ın performanslarıyla öne çıkan dizide karakterlerin psikolojisi izleyiciyi düşündürdü. Dizi, suç ve dram unsurlarını dengeli şekilde işlerken gerilimi de hissettirdi.

Dizi ABD'de tüm rakiplerini geride bırakarak zirveye yerleşti.

Dizi ABD'de tüm rakiplerini geride bırakarak zirveye yerleşti.

Netflix'in küresel izlenme listesinde üçüncü sırada olurken Türkiye’de ise en çok izlenen diziler arasında 7. sıraya adını yazdırdı.

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
