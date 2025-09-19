İbrahim Çelikkol ve Aslı Enver Başroldeydi! Ayna Dizisine Genç Kuşaktan Sürpriz Bir Oyuncu Katıldı

Çocuk yaşta oyunculuğa adım atan ve sesiyle de bilinen Ülkü Hilal Çiftçi, dizide Ada karakterini canlandıracak. Ada, Sarp ile Serra’nın kızı olarak hikayede önemli bir noktada duracak. Çiftçi’nin katılımıyla Ayna, deneyimli oyuncularla genç yeteneklerin buluştuğu bir kadroya kavuşmuş oldu.