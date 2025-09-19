onedio
İbrahim Çelikkol ve Aslı Enver Başroldeydi! Ayna Dizisine Genç Kuşaktan Sürpriz Bir Oyuncu Katıldı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
19.09.2025 - 09:55

O3 Medya imzasını taşıyan Ayna dizisi, dijital platformda izleyiciyle buluşmaya hazırlanan yeni projelerden. Serkan Yörük ve Ceylan Güleç’in yazdığı senaryo, merak uyandırıyor. Yönetmenliğini Hülya Gezer üstleniyor. Şimdiyse sektörün genç yıldızlarından bir isimle anlaşmaya vardılar. Gelin detaylara geçelim!

Oyuncu kadrosunda İbrahim Çelikkol ve Aslı Enver başrolü üstleniyor.

Disney Plus için çekilecek olan yapımın hazırlıkları hızla sürüyor. Çekimlerin yakın zamanda başlaması planlanıyor. Kadronun açıklanmasıyla birlikte projeye olan merak giderek artıyor.

Buna ek olarak genç kuşaktan bir isim daha ekibe dahil oldu.

Çocuk yaşta oyunculuğa adım atan ve sesiyle de bilinen Ülkü Hilal Çiftçi, dizide Ada karakterini canlandıracak. Ada, Sarp ile Serra’nın kızı olarak hikayede önemli bir noktada duracak. Çiftçi’nin katılımıyla Ayna, deneyimli oyuncularla genç yeteneklerin buluştuğu bir kadroya kavuşmuş oldu.

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
