İbrahim Çelikkol ve Aslı Enver Başroldeydi! Ayna Dizisine Genç Kuşaktan Sürpriz Bir Oyuncu Katıldı
O3 Medya imzasını taşıyan Ayna dizisi, dijital platformda izleyiciyle buluşmaya hazırlanan yeni projelerden. Serkan Yörük ve Ceylan Güleç’in yazdığı senaryo, merak uyandırıyor. Yönetmenliğini Hülya Gezer üstleniyor. Şimdiyse sektörün genç yıldızlarından bir isimle anlaşmaya vardılar. Gelin detaylara geçelim!
Oyuncu kadrosunda İbrahim Çelikkol ve Aslı Enver başrolü üstleniyor.
Buna ek olarak genç kuşaktan bir isim daha ekibe dahil oldu.
