Serdar Ortaç’ın Hayatı Film Olacaktı: Şarkıcıyı Oynayacak Oyuncu Bakın Kim Oldu!

Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
18.09.2025 - 23:46

Şarkılarıyla müzik dünyasına adını altın harflerle kazıyan Serdar Ortaç’ın hayatının film olacağı bir süre önce duyurulmuştu. Ancak proje için harekete geçilmemiş, süreç yavaş ilerlemişti. Şimdiyse Serdar Ortaç’ı oynayacak isim netleşti. Sektörün genç yıldızları projeyle anlaşmaya vardı. Gelin detaylara geçelim…

Söz yazarlığı ayrı, sesi ayrı etkileyicilikte olan Serdar Ortaç, magazinde sık sık gündeme gelen isimlerden.

Bu nedenle aslında hayatında neler olup bittiğini yakından takip ediyor ve biliyoruz. Kendisi röportajlarında sıklıkla kaybettiği paralardan söz ediyor. Şarkıcının hayatı filmle birlikte daha net şekilde aktarılacak.

Serdar Ortaç’ı Kubilay Aka oynayacak.

Son dönemlerin popülerlerinden Kubilay Aka şimdilerde İnci Taneleri dizisinde rol alıyor. Özellikle de Çukur dizisindeki karakteriyle kendini sektöre tanıtmıştı. Ne diyorsunuz, film için doğru isim olmuş mu? Yorumlarda buluşalım!

Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
