Serdar Ortaç’ın Hayatı Film Olacaktı: Şarkıcıyı Oynayacak Oyuncu Bakın Kim Oldu!
Şarkılarıyla müzik dünyasına adını altın harflerle kazıyan Serdar Ortaç’ın hayatının film olacağı bir süre önce duyurulmuştu. Ancak proje için harekete geçilmemiş, süreç yavaş ilerlemişti. Şimdiyse Serdar Ortaç’ı oynayacak isim netleşti. Sektörün genç yıldızları projeyle anlaşmaya vardı. Gelin detaylara geçelim…
Söz yazarlığı ayrı, sesi ayrı etkileyicilikte olan Serdar Ortaç, magazinde sık sık gündeme gelen isimlerden.
Serdar Ortaç’ı Kubilay Aka oynayacak.
