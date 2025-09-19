onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Dudak Uçuklattı: Yaprak Dökümü Ferhunde’nin Parasını Altına Yatırsaydı Günümüzde Ne Kadarı Olacağı Hesaplandı

Dudak Uçuklattı: Yaprak Dökümü Ferhunde’nin Parasını Altına Yatırsaydı Günümüzde Ne Kadarı Olacağı Hesaplandı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
19.09.2025 - 12:00

Yaprak Dökümü dizisi ekranlara damga vuran unutulmaz yapımlardan. Oyuncu kadrosuyla ayrı, hikayesiyle ayrı etkileyen Yaprak Dökümü hala popülerliğini koruyor. Şimdiyse Ferhunde karakterinin parasını altına yatırsaydı günümüzde ne kadara sahip olacağı hesaplandı. Gelin detaylara geçelim!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Dizinin baş karakterlerinden Ferhunde olmazsa olmazlardandı biliyorsunuz ki.

Dizinin baş karakterlerinden Ferhunde olmazsa olmazlardandı biliyorsunuz ki.

Sahip olduğu 380.750 TL’yi altına yatırsa ne kadar değerleneceğini görmek dudak uçuklattı. Hesap yapılırken 2008 yılı baz alındı ve 2025’e gelinceyse “vay be” dedirten bir sonuç ortaya çıktı.

Eğer parasını altına yatırsaydı bugün sahip olacağı para 53.7 milyon olacaktı.

Eğer parasını altına yatırsaydı bugün sahip olacağı para 53.7 milyon olacaktı.

Ama ne para değil mi? O zaman için de çoktu, günümüz için de epey yüksek bir meblağ oldu. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın