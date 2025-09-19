Ege Kökenli Rol Aldığı Meşhur Dizide Ölümüne Karar Verilmesiyle Yaşadığı Şoku ve Detayları İtiraf Etti

Sibel Arna’nın programına katılan Ege Kökenli, geçtiğimiz yıllarda yer aldığı Kalp Atışı dizisinin kariyerindeki yerine dair samimi itiraflarda bulundu. Kökenli, Kalp Atışı dizisinde Bahar karakterine hayat vermişti. Aslında rol kötü bir karakterdi ancak Ege Kökenli’yle birlikte epey sevilmişti.

Kökenli de dizinin kariyerindeki sıçrama olduğunu dile getirerek, asıl olarak ölüm sahnesiyle birlikte hafızalara kazındığını belirtti. Gelin röportajı izleyelim!