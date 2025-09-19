onedio
Ege Kökenli Rol Aldığı Meşhur Dizide Ölümüne Karar Verilmesiyle Yaşadığı Şoku ve Detayları İtiraf Etti

Elif Sude Yenidoğan
19.09.2025 - 13:21

Sibel Arna’nın programına katılan Ege Kökenli, geçtiğimiz yıllarda yer aldığı Kalp Atışı dizisinin kariyerindeki yerine dair samimi itiraflarda bulundu. Kökenli, Kalp Atışı dizisinde Bahar karakterine hayat vermişti. Aslında rol kötü bir karakterdi ancak Ege Kökenli’yle birlikte epey sevilmişti. 

Kökenli de dizinin kariyerindeki sıçrama olduğunu dile getirerek, asıl olarak ölüm sahnesiyle birlikte hafızalara kazındığını belirtti. Gelin röportajı izleyelim!

Dizideki rolü için ölüm sahnesi yazılmasının ona da sürpriz olduğu ortaya çıktı.

Bahar’ın hikayesi 8 bölümle bitse de sayesinde Ege Kökenli’nin hikayesi başlamıştı. Ölüm sahnesiyle birlikte bir gecede kazandığı takipçiler ve oyunculuğuna övgüler bugünkü kariyerinin sağlam basamaklarından olmuştu.

