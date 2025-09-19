Kuruluş Orhan'da Halime Hatun Rolünü Oynayacak İsimde Son Dakika Değişikliği!
ATV’nin merakla beklenen dönem dizisi “Kuruluş Orhan”, Osmanlı’nın kuruluş yıllarını ekrana taşıyacak iddialı bir yapım olarak dikkat çekiyor. Sezon başlamadan kadrosuyla büyük ses getiren dizide yer alacak isimler de izleyicide merak uyandırmaya devam ediyor.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, güçlü isimlerin yer aldığı ve aksiyon dolu sahneleriyle şimdiden gündemden düşmeyen dizinin oyuncu kadrosunda değişikliğe gidildi.
“Kuruluş Orhan”, tarih ve aksiyonu bir araya getiren hikayesiyle yeni sezonda ATV’nin en çok konuşulan dizilerinden biri olmaya aday biliyorsunuz.
Kuruluş Orhan dizisinin Halime Hatun karakteri için seçilen önceki oyuncu Betül Aktel'di.
