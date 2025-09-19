onedio
Kuruluş Orhan'da Halime Hatun Rolünü Oynayacak İsimde Son Dakika Değişikliği!

Kuruluş Orhan'da Halime Hatun Rolünü Oynayacak İsimde Son Dakika Değişikliği!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
19.09.2025 - 18:09

ATV’nin merakla beklenen dönem dizisi “Kuruluş Orhan”, Osmanlı’nın kuruluş yıllarını ekrana taşıyacak iddialı bir yapım olarak dikkat çekiyor. Sezon başlamadan kadrosuyla büyük ses getiren dizide yer alacak isimler de izleyicide merak uyandırmaya devam ediyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, güçlü isimlerin yer aldığı ve aksiyon dolu sahneleriyle şimdiden gündemden düşmeyen dizinin oyuncu kadrosunda değişikliğe gidildi.

Kaynak: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/s...
"Kuruluş Orhan", tarih ve aksiyonu bir araya getiren hikayesiyle yeni sezonda ATV'nin en çok konuşulan dizilerinden biri olmaya aday biliyorsunuz.

“Kuruluş Orhan”, tarih ve aksiyonu bir araya getiren hikayesiyle yeni sezonda ATV’nin en çok konuşulan dizilerinden biri olmaya aday biliyorsunuz.

Dizinin yönetmen koltuğunda Bülent İşbilen oturuyor. Tanıtım çekimleri pazartesi ve salı günleri yapılacak, ardından dizinin çekimleri başlıyor. Okuma provası da gerçekleştirilen diziden ilk kareler sosyal medyada paylaşıldı ve heyecan arttı. 

Bozdağ Film imzalı ATV’nin yeni dönem dizisi “Kuruluş Orhan”, seyirciyi ekran başına kilitleyecek güçlü bir kadroyla geliyor. Çekimleri önümüzdeki çarşamba başlayacak olan dizide, Halime Hatun karakteri için son dakika oyuncu değişikliği yapıldı.

Kuruluş Orhan dizisinin Halime Hatun karakteri için seçilen önceki oyuncu Betül Aktel'di.

Kuruluş Orhan dizisinin Halime Hatun karakteri için seçilen önceki oyuncu Betül Aktel'di.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, yapılan son dakika değişikliğiyle, Sena Mercan bu rolü üstlendi.

Sena Mercan'ın rolüne hazırlık olarak at binme ve kılıç dersleri aldığı öğrenildi.

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
