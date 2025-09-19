onedio
Şampiyonlar Ligi Karşılaşması Dizileri Solladı: 18 Eylül Perşembe Reyting Sonuçları

Şampiyonlar Ligi Karşılaşması Dizileri Solladı: 18 Eylül Perşembe Reyting Sonuçları

19.09.2025 - 15:57

Eintracht Frankfurt ile Galatasaray arasında FK Şampiyonlar Ligi’nde oynanan maç, izleyicinin büyük ilgisini çekti. Show TV’de Veliaht dizisi, Now TV’de Halef: Köklerin Çağrısı gibi yapımların yanı sıra Müge Anlı, MasterChef Türkiye gibi uzun soluklu programlar da ekrandaydı. 

Halef dizisinin ilk bölümü olması nedeniyle ilgi göreceği düşünülüyordu. Veliaht da ikinci bölümüyle ekranlardaydı, ilk bölümü epey sevilmişti. Ancak galibiyet maçtan yana oldu.

Reyting ölçümlerine göre Total grubunda zirvede maç yer aldı.

İkinci sırada Veliaht dizisi vardı; Halef üçüncü oldu.

AB grubunda ise yine maç birinci oldu.

Ardından Müge Anlı ile Tatlı Sert geldi. Veliaht bu kategoride üçüncü sıraya yerleşti.

ABC1 kategorisinde de benzer bir sıralama görüldü; maç birinciydi.

Veliaht ikinci oldu. Halef bu grupta üçüncü oldu. Dikkat futbolun yeniden reytingleri domine etmesi idi. Diziler ve şov programları maçın gölgesinde kaldı.

