Şampiyonlar Ligi Karşılaşması Dizileri Solladı: 18 Eylül Perşembe Reyting Sonuçları
Eintracht Frankfurt ile Galatasaray arasında FK Şampiyonlar Ligi’nde oynanan maç, izleyicinin büyük ilgisini çekti. Show TV’de Veliaht dizisi, Now TV’de Halef: Köklerin Çağrısı gibi yapımların yanı sıra Müge Anlı, MasterChef Türkiye gibi uzun soluklu programlar da ekrandaydı.
Halef dizisinin ilk bölümü olması nedeniyle ilgi göreceği düşünülüyordu. Veliaht da ikinci bölümüyle ekranlardaydı, ilk bölümü epey sevilmişti. Ancak galibiyet maçtan yana oldu.
Reyting ölçümlerine göre Total grubunda zirvede maç yer aldı.
AB grubunda ise yine maç birinci oldu.
ABC1 kategorisinde de benzer bir sıralama görüldü; maç birinciydi.
