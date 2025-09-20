onedio
Yaprak Dökümü'nde Şevket'in 50 TL'yle Neler Yaptığına Epey Şaşıracaksınız!

Yaprak Dökümü
Esra Demirci
Esra Demirci
20.09.2025

Efsane dizi Yaprak Dökümü, final yapmasının üzerinden yıllar geçmesine rağmen hala gündemden düşmüyor. Yaprak Dökümü bu defa, Ali Rıza'nın verdiği 50 TL ile bir gün geçiren Şevket'in yaptığı harcamalarla viral oldu. Peki, sizce Şevket, 50 TL ile neler yapmış olabilir?

Buradan izleyebilirsiniz:

Türk televizyonlarına damga vuran Yaprak Dökümü, yine sosyal medyanın gündeminde.

Yaprak Dökümü dizisini Z kuşağı hariç izlemeyen neredeyse yoktur. Sosyal medyada sık sık gündem olmasıyla Z kuşağını da ele geçiren dizi, bu defa Ali Rıza'nın Şevket'e verdiği harçlıkla gündem oldu.

Şevket'e 50 TL (o zaman YTL'ydi) veren Ali Rıza, bu paranın bir hafta yetebileceğini düşünse de Şevket öyle düşünmüyor. 50 TL'yi bir günde harcayan Şevket'in yaptığı harcamalar sosyal medyada viral oldu.

canozum07

herşey tamam güzeldi ama babamın verdiği 50 lira bitti demesiyle koptum😂😂😂